La NASA llançarà les primeres missions a la cara oculta de la lluna

La NASA ha seleccionat tres noves missions privades no tripulades amb càrregues útils amb destinació a la Lluna, de les quals dues estarien destinades per primera vegada a la cara oculta del satèl·lit de la Terra.





Encara en fase de negociació en els plans lunars de la NASA amb el sector privat, aquestes dues càrregues útils seran enviades en tàndem a la conca de Schrödinger, que és un gran cràter d'impacte en el costat oposat de la Lluna prop de el Pol Sud lunar , informa l'agència en un comunicat.





Lluna - Unsplash





El Farside Seismic Suite (FSS), una de les dues càrregues útils que es lliuraran a la conca de Schrödinger, portarà dos sismòmetres: el sismòmetre vertical Very Broadband i el sensor Short Period.





La NASA va mesurar l'activitat sísmica al costat proper de la Lluna com a part de el programa Apol·lo, però el FSS tornarà les primeres dades sísmiques de l'agència de el costat llunyà de la Lluna, un possible destí futur per als astronautes d'Artemisa.





Aquestes noves dades podrien ajudar els científics a comprendre millor l'activitat tectònica al costat llunyà de la Lluna, revelar la freqüència amb què el costat llunyà lunar es veu afectat per petits meteorits i proporcionar noves restriccions en l'estructura interna de la Lluna.





FSS continuarà prenent dades durant diversos mesos a la superfície lunar més enllà de la vida útil de la lliçó d'aterratge. Per sobreviure a les nits lunars de dues setmanes de durada, el paquet FSS serà autosuficient amb energia, comunicacions i control tèrmic independents. El doctor Mark Panning de el Laboratori de Propulsió a Raig de la NASA a Califòrnia lidera aquesta suite de càrrega útil.





El Lunar Interior Temperature and Materials Suite (LITMS), l'altra càrrega útil que es dirigeix a la conca Schrödinger, és un conjunt de dos instruments: el trepant pneumàtic Lunar Instrumentation for Thermal Exploration with Rapidity i la Sonda Magnetotelúrica Lunar.





Aquesta suite de càrrega útil investigarà el flux de calor i la conductivitat elèctrica de l'interior lunar a la conca de Schrödinger, donant una mirada en profunditat a el flux de calor i mecànic intern de la Lluna. Les dades LITMS també complementaran les dades sísmiques adquirits pel FSS per a proporcionar una imatge més completa del subsòl proper i profund de la banda llunyà de la Lluna. El doctor Robert Grimm del Southwest Research Institute dirigeix aquest paquet de càrrega útil.





En tercer lloc, Lunar Vertex, la tercera selecció, és una suite de càrrega útil conjunta de mòdul d'aterratge i rover programada per a ser lliurada a Reiner Gamma, una de les característiques naturals més distintives i enigmàtiques de la Lluna, coneguda com un remolí lunar . Els científics no comprenen completament què són els remolins lunars o com es formen, però saben que estan estretament relacionats amb anomalies associades amb el camp magnètic de la Lluna. El rover Lunar Vertex realitzarà mesuraments detallades de la superfície de el camp magnètic de la Lluna utilitzant un magnetòmetre integrat.





Les dades de el camp magnètic de la superfície lunar que recopila el rover milloraran les dades que la nau espacial recopila en òrbita al voltant de la Lluna i ajudaran als científics a comprendre millor com es formen i evolucionen aquests misteriosos remolins lunars, a més de proporcionar més informació sobre l'interior i el nucli de la Lluna. El doctor David Blewett de Laboratori de Física Aplicada de la Universitat Johns Hopkins dirigeix aquest paquet de càrrega útil.