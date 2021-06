La filla de Mila Ximénez i els seus germans arriben a al tanatori per acomiadar la col·laboradora

Un dia que quedarà per a la història de la televisió i de la premsa de cor, 23 de juny del 2021, el dia en què Mila Ximénez ha perdut la batalla contra el càncer que li va ser diagnosticat fa un any. La periodista ha lluitat amb tota la seva força fins a l'últim moment, demostrant i convencent-se que guanyaria a aquesta malaltia que finalment li ha arrabassat la vida.





Alba Santana al costat de les germanes de Mila @ep





Des de juny de l'any passat, no hem deixat de veure els germans de la col·laboradora, Manolo, Encarni i Conchi, els que no s'han separat ni un sol moment del costat de la periodista. L'han acompanyat a les sessions del tractament, a donar passejos per aclarir-se, a les reunions que ha tingut amb els amics. Han estat les mans i els peus en els pitjors moments i ara, ploren la seva mort com moltes cares conegudes de televisió que no esperaven que arribés aquest dia.





Els germans de la col·laboradora de 'Sálvame Diario' han arribat junts al tanatori, amb ells també Alba Santana, la seva filla i el seu principal suport. Sempre va confessar que la relació amb ella era especial i única, però la veritat és que pensar en ella era la seva motivació per superar aquest càncer de pulmó que pateix des de l'any passat.





Manolo Ximénez, molt afectat, abandonava la llar de la col·laboradora amb ulleres de sol i reflectint el dolor intens que sent ara que la seva germana no hi és. En els seients de l'interior del vehicle podíem veure a les seves germanes i també a Alba Santana, qui s'ha mostrat completament trencada durant aquests dies.





El germà de Mila Ximénez, que ha estat el seu defensor sempre que la col·laboradora ha concursat en un programa de televisió, arribava a tanatori agraint a la premsa l'afecte i el suport en aquest dia tan trist. "Són moments difícils, gràcies a tots" deia Manolo a la premsa amb la veu entretallada i aguantant el tipus davant els mitjans de comunicació.





La seva arribada s'ha produït pocs minuts abans que Alba Santana, única filla de Mila Ximénez, aparegués acompanyada per les seves ties i de dol rigorós, amb ulleres de sol incloses.





Reflectint el dolor en els seus rostres, les germanes de la periodista no han deixat anar la mà a la seva neboda que no podia aixecar el cap a la porta del tanatori de la M-30.