Els científics no entenen com un ramat d'elefants ha pogut recórrer 500km

Els elefants són un dels animals més estudiats i coneguts pels experts i, en canvi, una manada d'elefants en perill d'extinció a la Xina ha deixat estupefactes els científics de tot el món, segons recull la BBC. No és inusual que els elefants es desplacin petites distàncies, però la manada d'elefants que ha recorregut 500 quilòmetres a la Xina sense parar durant més d'un any, ha trencat els esquemes de tots els biòlegs.





Es creu que van començar el seu viatge la primavera passada des de la Reserva Natural Nacional de Xishuangbanna al sud-oest de país, prop de la frontera amb Myanmar i Laos. Es van moure cap al nord i en els últims mesos, els elefants han aparegut en diversos llogarets, pobles i ciutats. Se'ls ha vist enderrocant portes, assaltant botigues, "robant" menjar, jugant en el fang, banyant-se en un canal i prenent una migdiada enmig d'un bosc.





Elefant - Kevin Tadema





També han arrasat cultius al seu pas i rondant per les cases de la gent; en una ocasió, fent fila en un pati per beure aigua i obrint amb èxit una aixeta. Es creu que han començat a moure cap al sud novament, i van ser vistos per última vegada en Shijia, una ciutat prop de la ciutat de Yuxi.





No està clar si van a tornar per què fins i tot es van embarcar en aquest viatge en primer lloc: el moviment d'elefants més llunyà conegut al país. O el que vindrà després. Els científics estan desconcertats "La veritat és que ningú ho sap. És gairebé segur que està relacionat amb la necessitat de recursos (menjar, aigua, refugi) i això tindria sentit atès que, en la majoria dels llocs on viuen elefants asiàtics en estat salvatge, hi ha un augment en les pertorbacions humanes que condueixen a la fragmentació de l'hàbitat, la pèrdua i la reducció de recursos ", explica a la BBC Joshua Plotnik, professor de psicologia d'elefants a Hunter College, City University of New York.





Plotnik també creu que el moviment podria tenir alguna cosa a veure amb la dinàmica social del grup. Els elefants són matriarcals i la femella més vella i sàvia lidera el grup d'àvies, mares i ties juntament amb els seus fills i filles. Després de la pubertat, els mascles se separen i viatgen sols o s'uneixen en grups amb altres mascles durant un breu període de temps. Només es congreguen temporalment amb les femelles per aparellar-abans d'anar-se'n novament.





No obstant això, aquesta rajada es va formar com un grup de 16 o 17 elefants, inclosos tres mascles. Dos mascles es van desenganxar un mes després, i un mascle es va allunyar del grup a principis d'aquest mes. "No és inusual, però em sorprèn que s'hagi quedat tant de temps. Probablement va ser per un territori desconegut. Quan els vaig veure entrar en un poble o llogaret, s'estaven movent molt junts, això és un senyal d'estrès", va dir Ahimsa Camps. -Arceiz, professor i investigador principal de l'Jardí Botànic Tropical Xishuangbanna.





Els elefants tenen un comportament més semblant al dels humans que altres mamífers, i experimenten una varietat d'emocions com l'alegria de néixer, el dolor de la mort i l'ansietat en un territori desconegut. Els investigadors també es van sorprendre quan dues de les elefants femelles van donar a llum en el viatge. "Els elefants són molt habituals i molt rutinaris, és inusual que es mudin a noves àrees quan estan a punt de donar a llum; tracten de trobar el lloc més segur que poden", Lisa Olivier de Game Rangers International, una organització de conservació de la vida silvestre. amb seu a Zàmbia, va dir a la BBC.





La Sra. Olivier diu que les famoses imatges dels elefants dormint junts també són inusuals. "Normalment els nadons dormen a terra i els més grans es recolzen en un arbre o en un termiter. Perquè són tan grans, que si hi ha algun tipus d'amenaça els pren massa temps aixecar-se i anar a dormir. Molta pressió sobre el cor i els pulmons ", va dir. "El fet que estiguessin estirats suggereix que estaven exhausts, totalment aniquilats, tot ha de ser tan nou per a ells. Gran part de la seva comunicació és un so infrasònic, la vibració dels seus peus, però en els pobles i ciutats estan escoltant els sons dels vehicles ".





NO TENEN ESPAI





Els científics són unànimes en que això no és migració perquè no segueix una ruta fixa. No obstant això, la Xina és un dels pocs llocs de l'món on la població d'elefants està creixent gràcies a extensos esforços de conservació. Xina ha decidit acabar amb la caça furtiva aplicant mesures severes i, com a resultat, la població d'elefants salvatges a la província de Yunnan ha passat de 193 en la dècada de 1990 a uns 300 en l'actualitat.





Però la urbanització i la desforestació han reduït els hàbitats dels elefants i, per tant, diuen els experts consultats per la BBC, podrien estar buscant una nova llar amb millor accés als aliments. Aquests gegants de la jungla són dolentes màquines de menjar, esclaus de les seves entranyes, de manera que passen gran part de les seves vides buscant els 150 a 200 kg de menjar que necessiten cada dia.





Els experts estan contents que el viatge no hagi provocat enfrontaments perillosos amb els humans, i hi ha altres aspectes positius. Els drons que les autoritats han desplegat per monitorar als elefants han brindat als investigadors una gran quantitat d'informació de qualitat sense molestar els animals.