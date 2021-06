Un vídeo revela que Amazon destrueix el que no pot vendre

@ITV News





Ordinadors de prestigioses marques, televisors intel·ligents que valen més d'un miler d'euros, aspiradores, drons, llibres i fins a paquets de 20.000 màscares contra la covid. Això és només un exemple de tot el que Amazon pot arribar a destrossar, segons ha revelat la cadena britànica ITV News.





Una investigació realitzada per la televisió ITV News és la que ha tret a la llum que el gegant tecnològic destrueix tota mena de productes que no pot arribar a vendre. Es tracta d'articles que comencen a estar obsolets, encara que estan en bones condicions, o que han estat tornats dins el període de canvis que admet l'empresa, però que no han pogut reintegrar-se al mercat dins el programa Amazon Warehouse per a dispositius recondicionats.





Però, què és el que porta a Amazon a haver de desfer-se de tots aquests productes? La resposta es troba en l'espai d'emmagatzematge. Tal com indica la televisió britànica, "molts proveïdors trien emmagatzemar els seus productes en els dipòsits de l'empresa nord-americana, però, com més temps passi sense haver estat venuts, més se'ls cobra per guardar-los. Per això, és més barat destruir els articles que continuar emmagatzemant-los". És a dir, als proveïdors, com altres fabricants d'electrodomèstics, roba o fins i tot altres grans comerços, els surt més a compte destruir aquests productes que mantenir-los guardats esperant que algú els compri.





La investigació, que destaca per l'impactant vídeo fet amb una càmera oculta, ha descobert que des d'un sol magatzem al Regne Unit, el de Dunfermline, l'empresa pot arribar a tirar de 100.000 a 200.000 articles per setmana. I aquest és només un dels 24 centres logístics d'Amazon que operen al Regne Unit, amb la qual cosa s'estima que el volum de béns nous o retornats sense utilitzar que són eliminats és molt més gran.





Un extreballador d'Amazon a Dunfermline reconeix que "De divendres a divendres, el nostre objectiu era destruir en general 130.000 articles". I pel que fa als remordiments o emocions que pot provocar aquesta acció, l'exempleat destaca que "El personal simplement s'ha tornat insensible al que se'ls demana que facin".





"En general, el 50 per cent de tots els articles estaven sense obrir i encara conservaven el seu embolcall original" confessa l'extreballador, que demana mantenir-se en l'anonimat. Així doncs, els articles anaven directament del magatzem a les escombraries. La llista d'aquests béns pot arribar a incloure ordinadors portàtils, televisors intel·ligents, drons o telèfons. En alguna ocasió, Amazon ha arribat a desfer-ser fins i tot d'iPads o portàtils Mac, ha explicat la cadena.





ITV News, que ha aconseguit colar un reporter d'incògnit amb una càmera oculta, va registrar imatges de diversos dels contenidors que es carreguen en camions per al seu transport a centres de reciclatge o abocadors propers. Entre els productes figuren diversos auriculars sense fil, ventiladors de les marques Dyson i Hoovers, assecadors, maquinetes elèctriques d'afaitar, pistoles de massatge i eines de bricolatge.









Moltes empreses tenen programes de donacions a organitzacions o donen opció als empleats de comprar aquests productes a preu de cost per desfer-se de l'excedent. Amazon també. El magatzem de Regne Unit a què va aconseguir accedir ITV, per exemple, dóna setmanalment uns 30.000 productes a diferents organitzacions, però el problema és que l'escala a la qual opera la companyia fa que sigui impossible desfer-se de tot el gènere sobrant.





Des de Greenpeace han condemnat aquesta pràctica i demanen als governs que facin lleis que impedeixin aquest tipus de pràctiques. Una solució podria venir gràcies a diverses startups que han sorgit en els últims mesos, com WiBargain o QuickLotz, que elaboren "sobres sorpresa"- amb productes que no es volen emmagatzemar- a un preu fix o una subscripció mensual.





ITV News ha parlat amb Amazon i la companyia afirma que "estan treballant per aconseguir un objectiu d'eliminació zero de productes" i la seva prioritat és "revendre, donar a organitzacions benèfiques o reciclar qualsevol producte no venut". El gegant tecnològic afegeix: "No s'envien articles a abocadors al Regne Unit. Com a últim recurs, vam enviar articles a recuperació d'energia, però estem treballant dur per reduir aquesta pràctica".





Els governs estan rebent moltes peticions per canviar el marc legal que permet aquestes accions, per evitar semblant nivell de contaminació i reduir l'ús de plàstic. El primer ministre britànic Boris Johnson es va pronunciar al respecte, dient que "ho miraran".