Els policies destinats a Catalunya: "ens van jugar la vida per res l'1-O i a l'octubre de 2019"

Disturbis a Plaça Urquinaona a l'octubre de 2019 / @EP





Centenars de policies van ser enviats a Catalunya el 2017 per aturar la celebració de l'1-O i altres tants van tornar dos anys després, a l'octubre de 2019, per sufocar els actes de violència urbana que van convertir Barcelona en un infern durant setmanes. Per això aquests policies no poden amagar la seva indignació col·lectiva davant la concessió dels indults concedits als polítics del Procés.





Hi va haver molts policies que literalment van ser ferits i altres van haver de retirar per les lesions sofertes durant les dates de les protestes al carrer més violentes. Primer durant els preparatius i la celebració del referèndum il·legal d'independència i després durant les protestes que es van produir a Barcelona després que el Suprem condemnés als líders de l' 'Procés'.







Per a ells el treball realitzat no va servir per a "res". En aquest sentit afirmen sobre els indults: "vam estar l'1-O a 2017 ficats en un vaixell 70 dies per a res !, ens juguem la vida a l'octubre del 2019 per a res!". Aquest dia recorden "Ens tiraven de tot. Còctels molotov, petards, ampolles amb líquid corrosiu, rodaments". I molts no pensen empassar amb les bondats dels indults. Tots coincideixen que ningú ha valorat el seu sacrifici a l'hora de debatre sobre la conveniència d'aquests indults.













Jupol, el sindicat majoritari en el Consell de la Policia Nacional, ha qualificat de "greu falta de respecte" als agents desplegats durant el referèndum de l'1-O que el Govern indulti als nou polítics catalans condemnats per delictes de sedició i malversació, fet que suposa "una clara ingerència política" i "un atac frontal a la independència judicial ia la separació de poders de l'Estat".





En un comunicat, Jupol ha sostingut que la decisió de Govern de Pedro Sánchez suposa "un menyspreu als centenars d'agents de la Policia Nacional que van garantir l'ordre constitucional durant el referèndum il·legal de l'1 d'octubre".