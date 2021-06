Espanya passa a vuitens amb la victòria contra Eslovàquia

@EP





Espanya entra directament a vuitens. El partit en què "la roja" s'ha enfrontat amb Eslovàquia ha acabat amb la victòria de la selecció espanyola.





Els de Luis Enrique s'han avançat en el marcador davant els eslovacs després d'un gol en pròpia porta del porter Dubravka (0-1) i, posteriorment, Aymeric Laporte ha fet el segon amb una rematada portentós abans de la mitja part. Ja en la segona part, Pablo Sarabia pujava el 0-3 a el marcador al minut 56, després arribaven els gols de Ferran Torres i Kucka, aquest últim també en pròpia porta, per aconseguir el 0-5.





Cal destacar que Álvaro Morata ha fallat un penal, el cinquè seguit fallit del quadre nacional. El seleccionador espanyol Luis Enrique ha portat novetats a l'onze inicial d'Espanya, apostant d'inici per César Azpilicueta, Eric García, Sergio Busquets i Pablo Sarabia.





Així doncs, Espanya ha entrat segur a vuitens i amb cinc punts, el màxim que pot aconseguir ja en aquesta primera fase, seria primera o segona. Com que la selecció espanyola ha guanyat per més d'un gol a Eslovàquia liderarà el quartet i jugarà els vuitens de final a Copenhaguen i els quarts, si passa, a Sant Petersburg. Es creuarà amb el segon del grup D, on estan Anglaterra, Croàcia, Escòcia i la República Txeca. Ser primera de grup porta a "La Roja" jugar contra un tercer i en seus més properes: Glasgow (vuitens) i Roma (quarts).