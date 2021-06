La extra de Nadal dels pensionistes en "l'aire" per manca de fons

La guardiola de les pensions un focus de preocupació per al Govern / @EP





La Seguretat Social s'acosta a un dels moments clau de l'any: el pagament de l'extra d'estiu a nou milions de pensionistes, el que significa un desemborsament de 20.000 milions i els ajuts per la pandèmia han esgotat els recursos previstos per aquesta operació.





En els mesos de juny i novembre, la Seguretat Social abona conjuntament la nòmina ordinària i extraordinària de les pensions, el que suposa un desemborsament de prop de 20.000 milions d'euros que "pot generar tensions de liquiditat a el Sistema, després de les mesures excepcionals preses per la pandèmia de Covid-19 ".







Un mes després, el Govern va esgotar aquesta línia de crèdit extraordinària de 13.830 milions per cobrir l'excés de dèficit provocat per la caiguda de la recaptació de les cotitzacions socials com a conseqüència de l'cop de la crisi de l'coronavirus en l'ocupació, segons expliquen càrrecs de el Ministeri de Seguretat Social.







El Programa d'Estabilitat 2021-2024 remès pel Govern a Brussel·les recull el manteniment de les transferències de l'Estat a la Seguretat Social en el període i recull una projecció d'un dèficit de la Seguretat Social de al voltant de l'1,5% del PIB aquest any, de manera que l'Estat haurà de transferir aquest any 31.177.000 d'euros a la Seguretat Social, de manera que assumirà una part de el dèficit de l'subsector, a més de la concessió de l'esmentat préstec de 13.830 milions a principis de juny, per poder afrontar el pagament de les pensions fins a finals d'any.





Els tècnics de l'Ministeri de Seguretat Social adverteixen que la liquiditat proveïda fins al moment no serà suficient per a la situació de crisi econòmica que s'ha d'abordar fins a final d'any i complir a més amb pagament de les pensions al desembre.







La guardiola de les pensions ha patit una forta caiguda de fons en els últims anys. Des de 2012, el Govern de Mariano Rajoy va haver d'anar de manera recurrent a el Fons de Reserva, que al seu dia va arribar a acumular més de 66.000 milions. L'Executiu de Pedro Sánchez va rebre el Fons de Reserva amb 8.095.000. A la cúpula econòmica de l'Executiu no s'oculta la "gravetat" de la situació.