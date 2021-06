El ministre de Justícia assegura: "Si Puigdemont ve a Espanya serà detingut"

Joan Carles Camp, Ministre de Justícia / @EP





Després de l'aprovació de la concessió dels indults als presos independentistes al Consell de Ministros passat dimarts, el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha explicat al programa d'Onda Cero de Carles Alsina, en Més d'un que els "indults van ser una decisió difícil, una aposta valenta de govern en favor de la convivència i l'interès general ", basada en la convicció que cal" estendre la mà a qui pensa diferent ".





Camp insisteix que "l'indult no és un oblit, sinó un perdó per construir un futur millor". Es tracta d'un indult parcial, ja que els altres pronunciaments de la sentència, com la inhabilitació i la condicionalitat, romanen. "Si cometen un delicte greu hauran de rendir comptes per aquell delicte nou i hauran de complir els termes de la nova sentència", assegura.







SI PUIGDEMONT TORNA A ESPANYA SERÀ DETINGUT





El ministre de Justícia no dubta que Puigdemont serà detingut si torna a Espanya: "És un fugit de la Justícia, el convido a que vingui per ser jutjat", afirma alhora que aclareix que a Puigdemont no li empara la immunitat de Parlament Europeu . A més, comenta que en Puigdemont no s'entreveu cap afany de diàleg, convivència ni concòrdia.





A més va afegir que tot i que "hi ha una previsió en la pròpia llei que excepciona el supòsit d'indult però per descomptat el Govern no ho contempla en cap concepte", ha recalcat Joan Carles Camp. Ha explicat que "és evident" que si Puigdemont es presenta a Espanya cal detenir-perquè "és un fugit i està reclamat per la justícia" i ha insistit: "Per tant us convido a que vingui per ser jutjat".





Sobre si percep en Puigdemont algun afany de convivència, de concòrdia o de diàleg el ministre ha indicat que "no és fàcil veure això quan està fugit de la justícia". També ha estat preguntat si va percebre en l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras afany de concòrdia i convivència quan va sortir aquest dimecres a la presó al costat d'altres condemnats pel Procés indultats i referent a això va respondre el ministre "el que noto és una renúncia a la via unilateral i és una realitat que Oriol Junqueras és el president d'un partit que avui ostenta la Presidència de el Govern de la Generalitat i que té per tant molts centenars de milers de persones que el voten ", ha recordat Camp.





Ha aclarit que "l'indult no és un oblit, per això el matís amb l'amnistia, l'amnistia és un oblit, l'indult és un perdó per construir un futur millor".





"Ningú pot pensar que un indult els va a fer oblidar les seves idees independentistes, que d'altra banda hi caben dins del nostre règim democràtic, la qüestió és la vies i les formes i del que no hi és el que va passar al setembre i a l'octubre de 2017, que van ser uns fets molt greus ", ha subratllat.





Camp ha afegit que "la prosperitat d'un país, la seva millora educativa i sanitària, el benestar en general sense convivència no s'aconseguirà i cal fer-ho amb la mà estesa a què pensa diferent i aquesta és la clau i l'essència de per què aquesta setmana el Consell de Ministres ha indultat unes persones que van cometre fets molt greus i que van ser castigats per la justícia ".