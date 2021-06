Les 20 frases més impactants de Britney Spears davant del jutge

Britney Spears no és feliç, no pot dormir a la nit i vol portar el seu pare a la presó per la tutela legal que des de fa 13 anys controla tots els aspectes de la seva vida i sobre la qual va suplicar a la justícia aquest dimecres que arribi a la seva fi. Un control que tens des de la seva col · lapse nerviós públic fa més d'una dècada, el que va portar a milers de fanàtics a llançar en els últims anys la campanya en línia #FreeBritney (Alliberin Britney).





El seu pare i els seus advocats han emfatitzat que l'artista i la seva fortuna, que segons registres judicials supera els 50 milions de dòlars, segueixen sent vulnerables a el frau i la manipulació. Segons la llei, Spears hauria de demostrar que és competent per prendre les seves decisions.





La dramàtica sol·licitud en davant una jutge a Los Angeles va arribar amb les seves primeres paraules en la cort. Ningú sabia el que la princesa d'el pop anava a dir en la seva primera aparició davant la justícia des de 2019.





A continuació, les frases més destacades de l'estrella de l'pop a l'audiència davant la jutgessa Brenda Penny.