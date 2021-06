Tens retrobament d'Antonio David amb l'equip de 'Sálvame' al tanatori

Antonio David Flores / @EP





Antonio David Flores va reaparèixer aquest dimecres davant els mitjans de comunicació que es trobaven al tanatori per cobrir l'últim adéu a Mila Ximénez, que va morir als 69 anys a causa d'un càncer de pulmó que se li va diagnosticar el juny de l'any 2020.





El excol·laborador de 'Sálvame' va voler acomiadar-se de la seva companya, amb la qual es va unir més arran de la seva participació en l'última edició de 'GH VIP'. El malagueny es va retrobar per tant, amb alguns rostres de el programa, com Carlota Corredera, Belén Esteban, Kiko Hernández, María Patiño, Lydia Lozano, Belén Rodríguez, David Valldeperas, Raúl Prieto o Terelu Campos, encara que es desconeix amb quals va coincidir però si es sap que el retrobament amb alguns va ser "tens".





"Per a mi, Mila ha estat una persona molt important", s'ha limitat a dir als mitjans a la seva arribada a l'tanatori. Flores va ser acomiadat de el programa arran de l'emissió del primer episodi de l'documental protagonitzat per la seva exdona Rocío Carrasco, el que va provocar la seva desaparició de la televisió. De fet, el tertulià podria enfrontar a una batalla legal contra la productora tant de 'Sálvame' com de l'documental, La fàbrica de la Tele.





Prèviament, Antonio David es va acomiadar de la Mila en xarxes socials, on va trencar el seu silenci: "Així vull recordar-te. Rient. 20 anys des que ens coneixem i encara no em faig a la idea de no tornar a veure't. Sempre vaig tenir a tu una bona consell, una mirada còmplice i una bona reflexió de com afrontar la vida. sempre al meu costat, sempre amb mi, ¡com et vaig a trobar a faltar amiga !. Guardaré en el més profund del meu cor, la nostra última conversa. Em fa força cada dia. Bon viatge Mila ".