Mask Singer: Una Spice Girl era Medusa i Rana amagava a un comentarista esportiu

La cinquena gala de la segona edició de 'Mask Singer' ha destapat a la seva segona estrella internacional, descobrint a Mel B, de les Spice Girls, estava sota de Medusa.

















La cantant, que ja havia participat en l'edició britànica de l'concurs, va passar desapercebuda per als investigadors en la seva primera actuació. De fet, Javi Calvo la va confondre amb Geri Halliwell, la seva companya en el grup musical. No obstant això, va tenir clar en la cinquena gala que es tractava de Mel B, a l'igual que José Mota, que també va encertar. Per la seva banda, Paz Vega, Chenoa i Javier Ambrossi van pensar que es tractava de Kylie Minoge.





La cantant britànica va assegurar després de ser desemmascarada en el seu pas pel 'Mask Singer' espanyol que encara que ho va passar malament pel gran pes de la seva màscara, és de les coses "més divertides que ha fet".





Josep Pedrerol ERA RANA









Minuts abans que Mel B. revelés la seva identitat, 'Mask Singer 2' va donar el cop de pilota amb el primer desemmascarament de Rana, que era Josep Pedrerol. El presentador d' 'El Xiringuito de Jugones' (Mega) va despistar als investigadors, que apostaven per esportistes però mai van imaginar que pogués ser realment el popular periodista esportiu.