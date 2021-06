FelpudoVI: Atac a Twitter a Rei per signar els indults

@Forocoches





La posada en marxa dels indults ha suposat una reacció en cadena de les seves principals objectors dels indults, però molt concretament dels simpatitzants de Vox. Des del partit liderat per Santiago Abascal han protagonitzat una ofensiva que s'ha vist en multitud de protestes, declaracions públiques i queixes a través de xarxes socials, arribant a titllar de "cop d'estat" i d ' "il·legal" o "il·legítima" la mesura , com així han expressat personalitats com l'eurodiputat Hermann Tertsch.





No obstant això, les protestes han tingut també un objectiu poc comú, el Rei després de les desafortunades declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el seu al·legat, ha assenyalat a Felipe VI, el Rei d'Espanya: "Què va a fer el Rei d'Espanya a partir d'ara? ¿Va a signar aquests indults? Li van a fer còmplice d'això? "





Díaz Ayuso va posar a la diana al Rei, omplint-se les xarxes socials de peticions perquè no sancionés amb la seva rúbrica els indults tot i que el Rei està obligat a signar els documents que s'aprovin en el Consell de Ministres o al Congrés dels Diputats, a més d'altres documents oficials. Atès que Felip VI "no té intervenció política" en aquest tràmit, sinó que exerceix un paper netament institucional.





EVOLUCIÓ DELS INSULTS A EL REI DES L'EXTREMA DRETA A LES XARXES SOCIALS





Durant aquests dies molts simpatitzants de Vox han titllant el monarca de "traïdor" i li ha posat un malnom de Pelut VI, a més de dir que és un "rei traïdor", epítet dedicat a Ferran VII, qualificat per historiadors com un dels pitjors reis de la Història d'Espanya.







El nou malnom "Pelut VI" ha estat viralitzat pel tuiter @espanamelon i són ja centenars els missatges amb el sobrenom posat a Rei, i que és TT a la xarxa social.





A més van ser una mica més enllà i li han posat un malnom Letizia, la reina consort: Fictícia.