Xina acaba amb el diari "símbol de la llibertat" de Hong Kong

@EP





Centenars de Hong Kong van fer cua a la matinada de dimecres a dijous a la seu de 'Apple Daily' per a adquirir l'última edició de la capçalera, crítica amb el govern de Pequín, que es publicadespués que les autoritats congelessin els seus actius en virtut de la llei de seguretat que la Xina va imposar a Hong Kong.





L'empresa editora d'el rotatiu, Next Digital, va anunciar el cessament de les seves operacions per la "actual situació a Hong Kong", on diversos dels seus directius també han estat detinguts en els últims dies acusats de "confabular amb forces estrangeres", un dels delictes tipificats en l'esmentada llei de seguretat.





Passada la mitjanit, moltes persones es van donar cita a la seu de 'Apple Daily' per adquirir l'últim número de el rotatiu, amb un milió de còpies després de 26 anys d'existència.





"Em sento com si anés a assistir a la mort d'un familiar aquesta nit. Estic molt trist, alguna cosa es va per sempre", van explicar algun dels seus lectors que va acudir a la seu del diari per mostrar el seu suport a el diari. "El 'Apple Daily' és un símbol de la llibertat a Hong Kong, la consciència i el coratge dels de Hong Kong.





Entrada policial a l'Apple Daily / @AppleDaily





Més de 500 policies van entrar a les dependències de 'Apple Daily' la setmana passada i van confiscar ordinadors i documents, i van detenir l'editor i a director del diari de Hong Kong, acusats de "conspiració per a la confabulació amb forces estrangeres", que podria comportar fins cadena perpètua sota l'esmentada llei.











Les autoritats hongkongueses es van valer d'aquesta mateixa acusació a l'hora de congelar els actius de la capçalera, que asseguren publicar més de 30 articles en els quals va demanar sancions internacionals als governs de Pequín i Hong Kong.





@Apple Daily





El fundador de 'Apple Daily', Jimmy Lai, una de les figures més conegudes de l'oposició prodemocràtica de Hong Kong, està empresonat i també s'enfronta a diversos càrrecs relatius a la llei de seguretat nacional.









Captura de l portada Digital de l'Apple Daily / @Catalunyapress









Després acomiadar dels seus lectors en la seva aplicació mòbil ia la seva web en els últims minuts de dimecres, ha difós per Hong Kong la seva edició final, en la portada s'observa a un empleat de l'mig agitant el seu mòbil davant dels lectors que van acudir a la seu de l'empresa editora Next Digital a Tseung Kwan O per mostrar el seu suport.







"Els habitants de Hong Kong s'acomiaden de forma dolorosa sota la pluja", ha plasmat el diari en el titular, mentre a l'interior s'ha disculpat per no complir amb les expectatives dels lectors, als qui ha demanat cuidar-se i "no perdre l'esperança ", segons ha informat el canal RTHK.





Mong Kok ha estat una de les zones on més persones s'han congregat per fer-se amb alguna còpia de l'milió que ha realitzat Apple Daily. A el mateix lloc ha arribat part de el personal del diari que ha estat rebut pels crits dels lectors.







"La companyia dóna les gràcies als nostres lectors per la seva lleial suport i als nostres periodistes, personal i anunciants pel seu compromís durant els últims 26 anys", va dir el Consell Executiu a través d'un comunicat publicat després de la detenció d'un columnista d'el medi.







Divendres passat, el diari va aconseguir un tiratge de 500.000 exemplars amb un especial de vuit pàgines sobre les detencions i les batudes, enfront de les 80.000 còpies venudes del dia anterior.











ÚLTIMA VENDA D'EL PERIÓDICO