Dos treballadors del Breogán confinats després d'un positiu en el Granada

El cas positiu confirmat a l'equip granadí, rival diumenge passat dels Lugo a la final per l'ascens a ACB, ha motivat la quarantena de dos treballadors de club.





El Breogán celebrant l'ascens | Foto: EP





Dos treballadors de el Club Bàsquet Breogán es troben confinats per precaució després de l'positiu per Covid-19 d'un jugador de el Granada, a què es van enfrontar la setmana passada, i d'un assistent de el club andalús.



Així ho han confirmat fonts de el club de Lugo, que han explicat que el conjunt es va enfrontar la passada setmana a l'Granada per l'ascens a la lliga ACB, que es va emportar el Breogán, i que va conduir a diferents celebracions des del balcó de l'Ajuntament de Lugo i al Pazo Universitari.



Després de conèixer-el positiu a Granada, se li va realitzar proves PCR a tota la plantilla, amb resultat negatiu, a l'igual que a el cos tècnic i directiu de l'equip de Lugo.



Ara queda per conèixer-se els resultats a aquests dos treballadors, que es troben en quarantena o aïllats a casa seva "per precaució", encara que fonts de el club asseguren que "no senten res" respecte a la Covid.



Els jugadors, de diferents països, que conformen la plantilla ja estan de "vacances" i molts d'ells s'han traslladat als seus respectius països, segons han assenyalat aquestes mateixes fonts de el club bàsquet Breogán.