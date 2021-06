Ciutadans contraataca: Arrimadas, Carrizosa i Espejo-Saavedra recorren els indults davant el Suprem a títol individual

Demanaran com a mesura cautelar que els nou líders independentistes tornin a la presó mentre el tribunal resol





La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, el vicesecretari adjunt de Ciutadans, José María Espejo-Saavedra, i el líder de Cs de Catalunya, Carlos Carrizosa, han presentat aquest dijous recurs davant del Tribunal Suprem contra els indults als líders independentistes catalans.





Interposen un per cada pres, ho fan a "títol individual", i basen la seva legitimitat en que eren els que estaven "a primera fila" quan al Parlament "a través de procediments il·legals es van tramitar les lleis de transitorietat i la llei de referèndum" .





"Se'ls va privar del seu dret de participació política i ells van interposar recurs d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional i van guanyar", ha recordat el portaveu de la formació Edmundo Bal, per després afegir que si tenien legitimació per a acudir a la jurisdicció constitucional, "sembla evident que també tenen legitimació per acudir al contenciós-administratiu ".





En aquest sentit, ha indicat que la sentència de la Sala Segona del Suprem "xifra la condemna del delicte de sedició en la tramitació d'aquestes lleis" de setembre de 2017, i ha postil·lat que els tres "van veure violentats els seus drets i el tribunal es ho va reconèixer ", pel que tenen dret a opinar sobre els indults de la sentència que va condemnar per aquests mateixos fets.





Si bé el presentat avui és un primer tràmit, un anunci d'interposició de recurs, el portaveu ja ha avançat que en els mateixos demanaran com a mesura cautelar que els nous líders independentistes condemnats pel Suprem tornin a la presó mentre resol sobre les seves al·legacions. Segons ha explicat Bal, perquè la Sala resolgui sobre aquestes cautelars no cal que decideixi sobre la legitimitat o no de Acostades, Mirall i Carrizosa per presentar recurs.