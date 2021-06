Un incendi a Argentona crema 11 hectàrees, la majoria de terreny forestal

@EP





Aquest dijous s'ha declarat un incendi a Argentona que, fins el moment, ha cremat una superfície aproximada d'11 hectàrees, majoritàriament de terreny forestal, segons han informat els Agents Rurals. Els Bombers continuen treballant en les tasques d'extinció del foc amb 35 dotacions, 10 mitjans aeris i també compten amb el suport dels ADF del Maresme.





Segons els Bombers, el flanc més proper a la zona del polígon industrial i a la zona urbanitzada es manté estable, i de moment no s'ha fet cap desallotjament preventiu i cap persona ha resultat ferida. Sí que hi ha afectació en alguna nau industrial de la zona a causa del fum i la temperatura. Els Agents Rurals investiguen les causes de l'incendi i apunten que presumptament estan relacionades amb una crema de restes vegetals escapada.













El foc crema des de les 12:00 hores per la zona de la urbanització de Can Vilardell, a tocar de Mataró, i ha avançat cap al paratge de Sant Jaume de Traià, entre el polígon industrial d'Argentona i la C-60.





Segons els Bombers, el flanc dret es manté estable, mentre que es treballa en l'esquerre, el més llarg i més proper a la C-60, per evitar que s'obri i es pugui propagar pel fons dels barrancs per una zona boscosa. El cap, de fet, ha travessat la carena i ha avançat en descens, amb els esforços fallits dels Bombers per poder-lo aturar. Per aquesta zona, a més, el foc ha llançat focus secundaris més enllà del perímetre, cosa que ha obligat a redistribuir els efectius.