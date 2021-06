Un detingut per una presumpte agressió sexual a Esplugues

@EP





Un home ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra la matinada d'aquest dijous a Esplugues de Llobregat com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a una dona.





Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 4.40 hores, segons han informat fonts policials a Europa Press. La suposada agressió s'ha produït a la via pública i l'home ha estat detingut poc abans de les 5.00 hores.





Aquesta persona forma part de les 59 que han detingut els Mossos d'Esquadra durant la nit de Sant Joan, un 31,4% menys respecte a la darrera revetlla comparable, la de 2019. Pel que fa als controls de trànsit, la policia ha fet 1.752 proves d'alcoholèmia i 46 de drogues, amb un resultat de 205 positius per alcoholèmia i 32 per drogues. Pel que fa a l'accidentalitat, hi ha hagut 22 accidents sense cap víctima mortal. D'altra banda, els Agents Rurals han denunciat 4 persones per incompliment de la normativa de prevenció d'incendis.