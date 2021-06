Hongria es manté ferma amb la seva "polèmica" proposta de llei

El primer ministre d'Hongria, Viktor Orban. / @ EP





Des que Hongria va aprovar aquest dimarts el projecte de llei que, en un principi lluita contra la pedofília, la Unió Europea s'ha vist implicada en una crisi amb aquest país que, de moment, sembla que trigarà a solucionar.





Però, en què consisteix aquesta llei? La proposta legislativa, que va donar llum verda el Parlament d'Hongria, té la intenció de fer front al problema de la pedofília amb l'enduriment dels càstigs i creant una "llista negra" de pedòfils. No obstant això, la normativa també prohibeix parlar sobre l'homosexualitat en els programes escolars, així com exposar a menors de 18 anys a pornografia i a qualsevol contingut que fomenti l'homosexualitat i el canvi de sexe.





Això suposa que pel·lícules com "Harry Potter", "Billy Eliot" i "Bridget Jones", o sèries com "Friends", en què s'esmenta l'homosexualitat, podrien estar recomanades només per als majors de 18 anys.







És per aquest motiu que milers de persones s'han concentrat aquesta setmana davant de la seu del Parlament d'Hongria per protestar contra l'aprovació del polèmic projecte de llei. L'oposició progressista de la càmera hongaresa, així com col·lectius de defensa dels drets LGTB + i la premsa que no està controlada pel govern, han afirmat que la llei és especialment "perjudicial", ja que equipara l'homosexualitat amb la pedofília.





La Unió Europea tampoc ha trigat a reaccionar i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leye, ha afirmat que "aquesta llei clarament discrimina persones amb base en la seva orientació sexual. Va contra tots els valors fonamentals de la Unió Europea" i la ha qualificat de "vergonya". A més, la mateixa Von der Leye ha encarregat als comissaris responsables enviar una carta per expressar les "preocupacions legals" que els genera aquesta normativa abans que entri en vigor.





(Imatge) Carta que Ursula Von der Leye va encarregar als comissaris.

(Vídeo) Vídeo en què Ursula Von der Leye qualifica la proposta de llei hongaresa.





Igualment 15 països de la Unió Europea, entre ells, Alemanya, França, Itàlia i Espanya, han expressat en una declaració conjunta la seva "greu preocupació" per la normativa i han sol·licitat a la Comissió que faci servir "totes les eines" per garantir el respecte dels drets de tots els ciutadans de la UE. Els 15 han considerat, a més, que la norma viola el dret a la llibertat d'expressió amb el pretext de protegir els nens.





A propòsit d'això, a mitjans d'aquesta setmana Hongria ha respost en un comunicat que les crítiques de Von der Leyen són una "vergonya, ja que es basen en al·legacions falses". L'escrit informa que la nova llei "protegeix els drets dels menors, garanteix els drets dels pares i no afecta els drets d'orientació sexual d'aquells que té més de 18 anys, de manera que no conté cap element discriminatori". A més, el govern ultranacionalista hongarès acusa la presidenta de la Comissió d'haver "emès una opinió política esbiaixada sense haver-se realitzat abans una investigació independent".





ORBAN NO CEDEIX DAVANT DEL CONSELL EUROPEU





El primer ministre d'Hongria, Viktor Orban, ha afirmat aquest dijous en el marc del Consell Europeu que no retirarà la polèmica llei i ha convidat els caps d'Estat i de Govern de la UE crítics amb la mesura a llegir-se el text perquè "no va sobre homosexuals "sinó sobre" els drets dels infants i els seus pares". En declaracions abans de participar en la cimera de líders europeus a Brussel·les, el primer ministre hongarès s'ha descrit com un "lluitador per la llibertat" i ha emfatitzat que la llei dóna als pares la capacitat de "decidir com educar sexualment" als seus fills i no discrimina cap col·lectiu.







Preguntat per si retirarà aquesta normativa, Orban ha contestat que està "a pronunciada i publicada", donant a entendre que no contempla la possibilitat de derogar-la.





ELS LÍDERS DELS 27 OPINEN





Tot i les paraules d'Orban, alguns líders europeus han volgut mostrar el seu ferm rebuig a la normativa hongaresa. El primer ministre luxemburguès, Xavier Bettel, ha al·legat que "hem de ser intolerants amb la intolerància". El polític liberal, obertament homosexual, ha recalcat que per a un jove acceptar la seva condició sexual és "una de les coses més difícils" i per això és "inacceptable" voler censurar la informació sobre el col·lectiu o pretendre lligar-ho a delictes de pedofília o pornografia.





El primer ministre d'Irlanda, Michael Martin, per la seva banda, ha considerat que Budapest està "transgredint un valor fonamental" de la Unió Europea i s'ha compromès a exposar "amb fermesa" la seva opinió davant Orban i reclamar que Europa defensi amb rotunditat els drets de la comunitat LGTB + .





En la mateixa línia han anat el primer ministre de Letònia, Krišjānis Karins, que ha declarat que

"la tolerància és un valor europeu fonamental", i el primer ministre dels Països Baixos, Mark Rutte, qui ha manifestat que els drets fonamentals europeus "no són negociables". Al seu torn, el líder irlandès, Micheál Martin, ha advertit a les autoritats hongareses que estan "transgredint valors fonamentals de la Unió Europea". "Han anat massa lluny", va coincidir el primer ministre belga, Alexander De Croo.







No tan contundent ha estat el president francès, Emmanuel Macron, que ha insistit que la llei hongaresa "no està en la línia" dels valors europeus. El president del govern de l'Estat, Pedro Sánchez, s'ha reafirmat en el compromís amb els drets del col·lectiu LGTB + .







A més de les declaracions a la premsa arran de la celebració del Consell Europeu, 17 líders de la Unió Europea -entre ells Pedro Sánchez - han escrit una carta en què denuncien les "amenaces" que encara existeixen contra els drets fonamentals i han cridat a combatre la discriminació contra el col·lectiu LGTB + , coincidint amb les celebracions de l'Orgull. La missiva, que evita nomenar Hongria, va dirigida a la cap de l'Executiu comunitari, Ursula von der Leyen, al president del Consell Europeu, Charles Michel, i al primer ministre portuguès i president de torn de la UE, António Costa.





Carta dels 17 líders de la Unió Europea





LA POLÈMICA, TAMBÉ A L'EUROCOPA





La proposta de llei no només s'ha quedat en l'àmbit polític-diplomàtic, sinó que també ha arribat en l'esport europeu.





La controvèrsia ve a conseqüència de la proposta de l'ajuntament de Munic, on Hongria jugava aquest dimecres contra Alemanya, d'il·luminar l'Allianz Arena amb els colors de l'arc de Sant Martí, com a protesta contra la llei. LA UEFA, en ser una decisió "motivada per política" no ha autoritzat a fer aquesta acció, de manera que ha proposat unes noves dates per fer-la, tot i que amb l'Allianz Arena buit perquè no coincidia amb cap partit.





L'alcalde de Munic, Dieter Reiter, ha qualificat aquesta proposta d'absurda i en una entrevista al diari Bild ha carregat amb duresa contra l'organització. "Em sembla vergonyós que la UEFA ens prohibeixi donar un senyal d'obertura, tolerància, respecte i solidaritat amb les moltes persones de la comunitat LGTB + ", ha protestat.





Com a acte de protesta a la decisió de la UEFA la resta d'estadis de la Bundesliga s'han il·luminat aquest dimecres, finalment, amb la bandera de l'arc de Sant Martí.