La llei espanyola de l'eutanàsia entra en vigor aquest divendres

Tot i així, després de la segona sol·licitud ha d'haver-hi una nova reunió entre tots dos. Serà aquest metge qui ha d'autoritzar el procés, abans, ha de demanar l'opinió d'un facultatiu format en l'"àmbit de les patologies que pateix el pacient" però que no sigui del seu "mateix equip de metge". Així mateix, la comissió d'avaluació autonòmica (la formació està especificada també a la norma) haurà de triar a dos experts (un d'ells jurista) que avaluïn el cas.





Tots dos experts han d'estar d'acord en la seva decisió, ja que, en cas contrari, serà el ple de la comissió qui la prengui. De la mateixa manera, aquest text recull que els professionals sanitaris directament implicats en aquesta prestació "podran exercir el seu dret a l'objecció de consciència", una objecció que "haurà de manifestar anticipadament i per escrit".





Així mateix, segons va avançar aquest dimecres la ministra de Sanitat, Carolina Darias, el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut ha aprovat el protocol per a la valoració de la incapacitat de fet per l'eutanàsia, el qual regirà el procediment que han de seguir els metges en situacions en què el pacient no es trobi en ús de les seves facultats i no pugui realitzar les sol·licituds necessàries.





D'altra banda, es troba el "Manual de bones pràctiques", que està acabant de revisar-se, que contempla aspectes essencials com les recomanacions sobre els medicaments a administrar perquè la prestació es realitzi de forma homogènia en tot el SNS i inclou models dels principals documents necessaris per al desenvolupament del procés, com ara el formulari de sol·licitud, el full d'informació sobre l'eutanàsia, el consentiment informat o les recomanacions per a l'exercici de l'objecció de consciència pels professionals sanitaris.





La Llei establia un termini de tres mesos després de la seva entrada en vigor, és a dir, fins i el 25 de setembre per l'aprovació per part del CISNS de tots dos textos. No obstant això, gràcies a la feina coordinada del Ministeri de Sanitat amb totes les persones expertes i directives de les CCAA que formen part del Grup de Treball, un va ser aprovat ahir i l'altre estarà llest per a poder comptar amb ell "pròximament".





La Comissió de Formació Continuada dels professionals sanitaris, adscrita a la Comissió de Recursos Humans del SNS, està treballant amb les CCAA en la coordinació de l'oferta de formació continuada específica per als professionals sanitaris. Aquesta formació recollirà tots els aspectes necessaris perquè els professionals sanitaris puguin dur a terme aquesta prestació. Així mateix, s'ha obert un apartat dins de la pàgina web del Ministeri en el qual s'anirà pujant informació d'utilitat tant per a la ciutadania com per als professionals sanitaris. El Ministeri ha ressaltat que es tracta d' "una norma garantista que dóna resposta a la demanda social existent al voltant d'aquest tema".





"La seva legalització i regulació s'assenten sobre la compatibilitat de principis essencials recollits en la Constitució, els drets fonamentals a la vida i a la integritat física i moral, així com la defensa a la dignitat, la llibertat o l'autonomia de la voluntat", defensa Sanitat en un comunicat.