Com enfrontar-nos a anar pel carrer sense mascareta

Definitivament, el dissabte 26 de juny ja ens podrem acomiadar de la mascareta a l'exterior. Aquest dijous la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat l'aprovació del Reial Decret Llei en el qual s'estableix que la mascareta deixa de ser obligatòria en espais a l'aire lliure on es mantingui la distància de seguretat.





Després de més d'un any aquest nou "complement" deixarà de ser obligatori per a tots. Si es pensa fredament, ningú hagués imaginat que un tapaboques anava a ser imprescindible en el nostre dia a dia, ni que anava a generar-nos tanta "dependència". Ara és el moment de treure'ns-el als exteriors i això pot generar en moltes persones, per les raons que siguin, ansietat, estrès, inseguretat o por.





Tal com apunta la psicòloga general sanitària, Raquel Huéscar, "tots venim travessats per una situació complicada", el subjectiu de cadascú fa que la vivència sigui una cosa molt personal. "La influència del nostre estil de personalitat i les nostres experiències provoca que algunes persones puguin sentir por o sentir-se desprotegits davant l'absència de mascareta", afegeix.





Això sí, en la seva opinió, la possibilitat de treure's la mascareta a l'aire lliure no implica haver de fer-ho. "Probablement algunes persones necessitaran més temps i cal que els respectem".





A més, Huéscar aprecia que algunes persones estan vivint tota aquesta situació, "potencialment traumàtica per a tots", d'una forma que els porta a evitar l'acostament per sobre de tot, amb molt aïllament i reduint al mínim els contactes.





"Per a aquestes persones se'ls pot fer complicat prescindir de màscares, apareixen angoixes i temors massa elevats. Haurem d'aprendre a sentir-nos segurs i sense desconfiances davant dels altres sense aquest complement, de manera que per a alguns portarà una mica més de temps o d'ajuda", subratlla la psicòloga.





Quant als que no s'han vacunat o són de risc, Huéscar reconeix que efectivament entre aquests col·lectius podria succeir la situació de por o respecte, però també apunta que pot donar-se "en moltes persones que han viscut la pandèmia amb pànic, amb temor al contagi, o amb molta angoixa davant de la incertesa".





"I no sempre aquestes persones són les que més risc objectiu pateixen, sinó que moltes vegades la culpa per contagiar als éssers estimats més vulnerables ha estat un element que ha restringit molt els contactes", adverteix la psicòloga general sanitària.





PAUTES PER ENFRONTAR AQUESTA SITUACIÓ





Amb tot això, la que també és membre de Col·legi Oficial de Psicòlegs de Madrid, remarca que cadascun amb les seves circumstàncies haurà de valorar si està preparat per a una situació que ara estarà permesa, però que per a la que previsiblement no tothom està llest.





"La majoria de la població ha sentit alleujament amb la possibilitat de treure's la mascareta a l'aire lliure, però les persones que no se senten del tot segures necessitaran més temps i aquest haurà de ser respectat. Els temps interns per superar les pors (en aquest cas objectius) no sempre corresponen amb els impostos des de fora", insisteix Raquel Huéscar.





Així, l'experta aporta les següents pautes per ajudar a aquestes persones que no se sentin segures a treure's la mascareta a l'aire lliure:





1. Recuperem el contacte amb els altres. La pandèmia ha estat, està sent, i serà una situació molt complexa i dura en què estem enfrontant-nos a pèrdues i dols de molts tipus, com el treball, la salut, familiars, contactes personals, o abraçades entre d'altres. Necessitem retrobar-nos amb una mica d'aquest contacte personal. Deixar enrere la mascareta ens acosta als altres, element de què estem comprovant que necessitem per sobre de qualsevol cosa.





2. Prendre el temps necessari. Els temps psíquics no vénen determinats per les normatives externes. A vegades, algunes persones per les seves circumstàncies necessitaran una mica més de temps i és important respectar-lo i respectar-se a un mateix. Sentir que no es pot o no es vol ara prescindir de la mascareta no vol dir que d'aquí a un temps sí que en prescindeixis.





3. Posar paraules. Moltes vegades ni un mateix sap el que està passant per dins, però és un bon exercici intentar posar paraules a les pors, angoixes o temors. No es resol per si sol, però es tracta d'un ajut a l'hora de conèixer més en profunditat el que ens passa i, a vegades, en compartir-ho podem allunyar-nos de l'experiència, prendre distància i veure-ho des d'una altra perspectiva.





4. Aprofitem la part bona de la vida. Davant l'ideal, hi ha allò possible, el que podem fer. Si alguna cosa ens ha ensenyat aquesta pandèmia és la limitació a la qual hem fet front. Per tant, si tant ens hem queixat de l'incòmode que és dur la mascareta, deixem- les anar quan les condicions són adequades i gaudim alleujats de la seva retirada.





EL CAS DELS NADONS I LES FAMÍLIES, ELS GRANS AFECTATS





A Huéscar també li crida l'atenció un altre aspecte relacionat amb l'ús de la mascareta en aquest últim any. I és el fet que aquest complement hagi generat una ocultació de part de l'expressió i de la cara. "El que per a alguns és un alleujament, donant la sensació de passar desapercebut, per a altres suposa una pèrdua d'expressivitat necessària per generar empatia o reconeixement de les emocions", indica.





En la seva opinió, en això els nens i els nadons, que formen part de la població vulnerable, estan passant anys importants del seu creixement i de la seva socialització amb molts rostres al seu voltant parcials, sense gestos.





Igualment, manté que les mares estan desenvolupant el postpart amb menys interacció amb altres mares, amb professionals o grups a través de les pantalles, amb visites restringides i sense acompanyants: "Els nadons i les seves famílies són els grans afectats sense veu d'aquesta pandèmia", culmina.