Els coronavirus provoquen epidèmies a l'Àsia Oriental des de fa 20.000 anys

El coronavirus causant del Covid-19 no és l'únic que existeix ni que ha existit al planeta Terra. De fet, un grup de científics dels Estats Units i Austràlia han descobert que fa 20.000 anys un altre coronavirus va causar una epidèmia a Àsia Oriental.





Van investigar la composició genètica dels habitants d'aquests països i va ser així com van veure que van estar afectats fa milers d'anys per aquest tipus de virus. I és que diuen aquests experts que els genoman humans actuals contenen informació sobre l'evolució de l'espècie des de fa desenes de milers d'anys, cosa que serveix per conèixer quin virus han tingut impacte en la societat al llarg de la història.





Els resultats del seu treball els van publicar a la revista Current Biology, en què a més van explicar que aquesta troballa permetrà predir millor les pandèmies que es produeixin en el futur.





Tot i que encara ara no es pugui saber quin serà el proper virus que afecti els humans, el que sí que tenen clar els experts és que hauran noves epidèmies i pandèmies. De fet, en els últims anys han hagut diverses.





L'any 2002 es va produir una epidèmia a la Xina causada pel SARS-CoV que va provocar la Síndrome Respiratòria Aguda Greu, deixant 800 morts. Més tard va aparèixer el MERS-CoV per causar 850 morts per la Síndrome Respiratòria de l'Orient Mitjà. Finalment, el 2019 es va descobrir la SARS-CoV-2, que provoca el Covid-19 que tots coneixem i que ha causat més de tres milions de morts a tot el planeta.





Així, sembla que la història es repeteix una i altra vegada, perquè no solament apareixen virus nous sinó que aquests solen tenir el seu origen humà a Àsia Orental.