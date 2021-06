Revelen l'última petició de Mila Ximénez abans de morir

Visiblement abatut, però serè i satisfet perquè l'últim adéu a Mila Ximénez està sent com ella hagués volgut, el seu germà Manolo ha volgut dedicar unes paraules d'agraïment pel suport i l'afecte que ha rebut la família en aquests duríssims moments.





Confessant que "són moments que no els vol viure ningú i que en aquesta ocasió ha estat

potser massa aviat ", Manolo prefereix quedar-se" amb la part positiva. Amb Mila mai

tindríem prou, així que no ens lamentem de res. Hem gaudit de la meva germana i

Alba de la seva mare i quedem-nos amb la part positiva, que hi ha per omplir un munt de llibres".





Mila Ximénez @ep





Sobre com van ser els últims moments de la seva germana, el sevillà revela que "Mila només volia estar a casa i amb la família i això ho hem complert rigorosament. hem complert el que ella ens va demanar, hem fet tot el que hem pogut i aquí estem per dir-li adéu "





"Mila ha estat forta sempre, i llavors fins a l'últim moment ella ens ha parlat, ens ha dit a cadascú el que volia dir-nos, com hauríem de fer les coses fins i tot, i quan ja cregut que ja tots ho havíem entès i que tots sabíem el que ella volia, ha arribat al final ", ha confessat emocionat.





Confirmant que les cendres de la seva germana s'aniran a Amsterdam amb Alba, Manolo comenta que és "on ella ha volgut estar sempre, a la banda de la seva filla i dels seus néts, però la distància no ho ha permès en moltes ocasions". "Tot el que s'ha planificat en els últims anys era pensant en el moment en què visqués a prop de la seva filla i dels seus néts, amb els quals tenia una relació molt propera, no freqüent pel seu treball, però sempre ha estat l'objectiu de Mila i per descomptat es complirà ", ha afegit,





Desvetllant com va afrontar Mila la malaltia fins a l'últim moment, el seu germà ha explicat que "ella tenia organitzat un viatge per a tots nosaltres quan s'acabés la pandèmia.





Amb això crec que t'ho resumeixo tot. Mai ha deixat de pensar en els altres, de fer plans, d'estar a prop no només d'Alba, sinó dels seus germans, dels nebots ... ha estat cuidadora de tot el col·lectiu familiar. Tenia molts plans, però els farem per separat perquè ens va dir que els féssim ".





Molt discret, Manolo ha preferit no pronunciar-se sobre Manolo Santana, pare d'Alba, deixant en l'aire si ha cridat a la seva filla després de la mort de la seva mare o no. "En aquests moments no està en les nostres vides. No et puc respondre. Si hagués parlat o no seria una una qüestió d'Alba i aquí nosaltres no tenim res a dir", ha assenyalat.





Finalment, i demostrant la seva categoria, el germà de Mila ha volgut agrair a la premsa "el vostre afecte i respecte": "Discupeu si en algun moment no hem estat a l'altura, però hem fet el que hem pogut".