Denuncien a Securitas Direct per mantenir un 902 a les plaques informatives dels habitatges

FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a Securitas Direct per seguir mantenint una línia d'alt cost 902 a les plaques informatives que • la a l'exterior dels habitatges dels seus clients, tot i que des de finals de desembre està obligada a oferir línies que no suposin costos addicionals per als clients. Les denúncies han estat presentades davant el Ministeri de Consum i les autoritats de protecció al consumidor de les 17 comunitats autònomes.





L'associació ha pogut comprovar que en aquestes plaques informatives només s'ofereix el telèfon 902.366.366 acompanyat d'un missatge, en una mida de lletra molt inferior, que indica que "imatges i sons gravats, dret d'accés i oposició al tel. Indicat ". No obstant això, al trucar a aquest telèfon pot verificar que es tracta d'una línia que poden utilitzar els clients per contactar amb l'empresa en relació al contracte, ja que permet realitzar gestions que van més enllà d'exercir aquests drets d'accés i oposició.





Securitas Direct @ep





De la mateixa manera, FACUA adverteix que aquestes plaques es configuren com un element informatiu de referència per als clients, el que pot ocasionar confusió en els usuaris a l'efecte que contactin a través d'aquest telèfon 902 per qüestions relatives al contracte, amb el perjudici econòmic que suposa trucar a una línia d'alt cost com aquesta.





En aquest sentit, l'associació recorda que l'article 21 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, recull que "en cas que l'empresari posi a disposició dels consumidors i usuaris una línia telefònica a l'efecte de comunicar-se amb ell en relació amb el contracte celebrat, l'ús de tal línia no podrà suposar per al consumidor i usuari un cost superior al cost d'una trucada a una línia telefònica fixa geogràfica o mòbil estàndard ".





A més, la modificació que va introduir en el citat article el Govern al desembre -arran de les reivindicacions plantejades per FACUA des de l'inici de la legislatura al ministre de Consum, Alberto Garzón-, afegeix que "en el supòsit d'utilitzar-se, d'acord amb el paràgraf anterior, una línia telefònica de tarifació especial que suposi un cost per al consumidor o usuari, l'empresari ha de facilitar a consumidor, juntament amb la informació sobre aquesta línia telefònica de tarificació especial i en igualtat de condicions, informació sobre un nombre geogràfic o mòbil alternatiu ".





Malgrat això, FACUA assenyala que Securitas Direct no ofereix en "igualtat de condicions" un nombre fix geogràfic o mòbil alternatiu al 902 a les plaques informatives.





Denúncia davant l'AEPD





FACUA també ha denunciat a Securitas Direct davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per emprar aquest telèfon d'alt cost perquè els usuaris puguin exercir els seus drets d'accés i oposició, com indica el missatge de la placa.





Així, l'article 12 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, estableix que "els mitjans han de ser fàcilment accessibles per a l'afectat" i que "seran gratuïtes les actuacions dutes a terme pel responsable del tractament per atendre les sol·licituds d'exercici d'aquests drets ", mentre que la pròpia AEPD informa a la seva pàgina web que l'exercici dels drets relacionats amb la protecció de les dades personals" és gratuït ".





Inici de procediment sancionador





FACUA assenyala que, com a resultat de les denúncies de l'associació, el passat mes de maig la Direcció General de Consum de les Illes Balears va iniciar un expedient sancionador contra Securitas Direct per informar a la seva pàgina web d'una línia 902 sense incloure un telèfon fix o mòbil alternatiu "en igualtat de condicions".





La resolució de Consum de Balears indicava que els consumidors han de fer una "recerca activa" per la web per localitzar algun nombre alternatiu, el que segons la dita administració contravé el que estableix l'article 21.2 de l'RD 1/2007.





El de Securitas Direct se suma als expedients sancionadors incoats per les Balears per motius similars a les aerolínies Iberia, Level, British Airways i EasyJet, a l'asseguradora Caser ia les empreses d'enviaments postals GLS i Celeritas, en tots els casos com a conseqüència de les denúncies presentades per FACUA.





Més denúncies





Al costat de Securitas Direct, Celeritas, GLS, Caser i les quatre citades aerolínies, FACUA també ha denunciat en els últims mesos a la resta de companyies del grup IAG -format per Iberia, British Airways, Aer Lingus, Vueling, Level i Air Europa- per no oferir línies gratuïtes. Pels mateixos motius ha interposat denúncies contra Línia Directa i les companyies de serveis postals DHL i Seur.





Yves Rocher i Microsoft també han estat denunciades per FACUA per no afegir "en igualtat de condicions" al seu telèfon 902 un "nombre geogràfic o mòbil alternatiu", com indica la llei.





FACUA també s'ha dirigit a Renfe i la pròpia AEPD per instar-los a que realitzi les actuacions necessàries perquè tots els seus telèfons d'atenció al consumidor siguin gratuïts. L'Agència ja ha realitzat aquesta modificació, suprimint el 901 que mantenia al seu web.