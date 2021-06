Gairebé cent desapareguts i un mort per l'ensorrament del bloc de pisos a Miami

A l'Almenys una persona ha mort, diverses han resultat ferides i 99 es troben en parador desconegut després de l'ensorrament d'un edifici de 12 plantes a la ciutat de Miami, a l'estat de Florida, on els equips de rescat estan treballant.





Segons ha confirmat a el diari 'The Miami Herald' el portaveu dels serveis d'emergències Ray Jadallah, prop de 55 apartaments s'han ensorrat la matinada d'aquest dijous, cap a les 1.30 hores, hora local, el que ha deixat una gran muntanya de runa al barri de Surfside.





Edifici ensorrat @ep





La majoria de residents a l'edifici, anomenat Champlain Towers South, es trobaven dormint quan va tenir lloc l'incident i, a més de 12 hores del succés, les autoritats han informat de al menys un mort, 35 persones rescatades entre la runa, entre elles un nen, i deu ferits, dels quals dos han estat traslladats a l'hospital.





L'alcaldessa del comtat de Miami-Dade, Daniella Levine, ha avançat, en roda de premsa, que s'ha localitzat ja a 102 persones en bon estat, mentre 99 segueixen en parador desconegut, segons ha avisat la policia, si bé s'ha recordat que algunes d'aquestes persones podien no haver-se trobat en l'immoble durant l'ensorrament.





Levine també ha lamentat els fets i ha dit que és "inimaginable". "S'està duent a terme una gran operació de rescat", ha asseverat.





Les autoritats han demanat als residents i als seus familiars que truquin a les forces de seguretat per confirmar o denunciar la desaparició de residents, segons la cadena de televisió CNN.





El governador de Florida, Ron DeSantis, ha visitat el lloc aquest dijous a la tarda i ha qualificat el col·lapse com "realment dramàtic", així com ha informat que Creu Roja està col·locant als residents desplaçats en hotels.





De Santis també ha donat les gràcies als equips d'emergència per la seva "resposta ràpida", que "ha estat important i ha salvat vides". "Vull donar les gràcies a la gent per la seva valentia a l'hora de fer això", ha asseverat.





Fins a la zona s'ha traslladat equipament per als rescats, si bé la comissionada de Surfside, Eliana Salzhauer, ha lamentat que les operacions de recerca i rescat podrien durar dies, recull NBC News.





"Podrien passar setmanes fins que sapiguem realment qui està sota la runa, qui va sobreviure, qui no va sobreviure", ha dit, ja que la tempesta elèctrica que ha caigut en les últimes hores ha provocat una interrupció dels treballs, en els quals també participa una dotació especial de gossos de recerca.





VARIS LLATINS AL ESFONDRAMENT





El Ministeri d'Exteriors del Paraguai ha informat que a l'almenys sis paraguaians es trobaven a l'edifici quan es va produir l'ensorrament, entre els quals figuraria Sophia López Moreira, germana de la primera dama, Silvana de López Moreira.





Així, ha assenyalat en un comunicat que s'està supervisant "permanentment l'ensorrament" i ha indicat que en el lloc es trobaven la germana de Moreira i la seva família, entre ells tres menors d'edat, segons informacions del diari 'ABC Color'.





El Ministeri d'Exteriors de Colòmbia ha confirmat també que 6 colombians residien a l'immoble, mentre encara s'està verificant si es trobaven al lloc en el moment dels fets.





D'altra banda, fonts del Ministeri d'Exteriors d'Argentina han manifestat, en declaracions a l'agència Télam, que deu argentins es trobaven en els apartaments, tot i que un d'ells ha estat ja rescatat, mentre la resta continuen desapareguts.





BIDEN ASSEGURA RECURSOS





Per la seva banda, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha assegurat que el Govern està preparat per intervenir a la zona, mentre l'Agència Federal per al Control d'Emergències està avaluant la situació.





"Li dic a la gent de Florida, qualsevol ajuda que desitgi que el Govern federal pugui brindar, l'estem esperant, només pregunteu-nos, estarem allà", ha expressat el mandatari en una roda de premsa.





Posteriorment, el governat de Florida ha declarat l'estat d'emergència pel succés, tal com havia sol·licitat l'alcaldessa de Miami-Dade, de manera que ara podrà rebre ajuda de el Govern federal.