Mor ofegat un home de 62 anys en una platja de Torrevieja

Un home de 62 anys ha mort ofegat a la platja de la Mata de Torrevieja, a Alacant, segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).





Platja de la Mata, a Torrevella @ep





L'incident va tenir lloc ahir, cap a les 20.30 hores, quan es va sol·licitar la intervenció de l'CICU per assistir a un banyista que havien tret inconscient de l'aigua a la platja.





En l'anomenada s'indicava que també hi havia dues dones que necessitaven ser rescatades i que a l'home li estaven fent maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica.





Fins al lloc es van desplaçar una unitat de SAMU i una unitat de SVB, l'equip mèdic de l'SAMU va realitzar la reanimació avançada i altres tècniques de recuperació a l'home però no hi va haver resposta. L'autòpsia revelarà les causes de l'ofegament.





Les dues dones rescatades van ser ateses per ansietat pels serveis mèdics, sense ser necessari trasllat a centre sanitari.