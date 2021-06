Sanitat desaconsella els viatges de fi de curs a Mallorca després d'un brot de gairebé 400 positius

@EP





Sanitat recomana suspendre tots els viatges de fi de curs a Mallorca després que gairebé 400 estudiants s'hagin contagiat a l'illa en els seus respectius viatges.





El brot ha afectat grups de diferents comunitats autònomes; de moment les que han detectat positius són Madrid, País Basc, Múrcia, Aragó i Comunitat Valenciana. Ara s'investiga si un altre brot entre estudiants a Pontevedra té el seu origen també en el viatge que van realitzar a Mallorca.





Les variants que se'ls ha detectat són l'alfa i la delta, aquesta última sobretot en els estudiants del País Basc. Tant ells, com la resta de joves que segueixen de viatge a Mallorca com els seus contactes estrets hauran de guardar quarantena de deu dies.





Els casos són lleus i no hi ha cap estudiant hospitalitzat, però es considera important donat l'alt nombre de positius detectats. Per això des de Sanitat aconsellen suspendre els viatges pendents, ja que "el risc de transmissió en el mateix entorn on s'han produït els casos és alt".