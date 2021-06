Margarita del Val considera un perill que els vacunats vagin sense mascareta

@EP





La viròloga Margarita del Val ha explicat aquest divendres a Espejo Público que no està d'acord amb la mesura adoptada pel Govern de Sánchez de treure les mascaretas obligatòries a l'exterior. Per a ella, això és un perill, sobretot ara que hi ha tanta gent vacunada.





Segons del Val, caldria "seguir fent servir la mascareta en exteriors amb seny i responsabilitat" i tenir en compte que la "pandèmia no ha acabat" i que "els vacunats poden contagiar". De fet, per a ella són el principal perill, ja que poden infectar-se, no desenvolupar símptomes i estendre més fàcilment el virus.





Així, insisteix que des del Govern s'està fent malament al no insistir en la continuïtat en l'ús de la mascareta a l'estar amb altres persones, quan ens trobem a algú pel carrer, quan esperem a la cua d'algun local etc.





D'altra banda, ha fet referència a l'obertura de l'interior dels locals i de l'oci nocturn. "S'estan establint aforaments, però no es dóna importància a la qualitat de l'aire en interiors i és fonamental que l'aire es renovi. Els llocs d'interior són llocs de macrocontagios", ha afirmat.