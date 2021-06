Windows 11 arribarà de forma gratuïta a finals d'any: requisits mínims per actualitzar el teu ordinador

Microsoft ha presentat aquest dijous Windows 11, la següent generació del seu sistema operatiu, que començarà a arribar de forma gratuïta als ordinadors amb Windows 10 compatibles a finals d'aquest any.





Windows 11 suposa un redisseny del sistema operatiu, enfocat a la productivitat. Aposta pel núvol, per adaptar-se a entorns de treball i estudi que no es limiten a l'interior de quatre parets, i a una interfície optimitzada per a diferents tipus de pantalla, amb possibilitats de personalització i configuracions separades per a cada situació.





Menú d'inici Windows 11 @ep





No obstant això, aquesta versió demanda uns requisits mínims perquè un equip pugui actualitzar a ella, com recull Microsoft. En concret, un sistema en xip (SoC) o processador de 64 bits, amb una freqüència de al menys 1GHz o dos o més nuclis. També una memòria RAM de al menys 4GB i capacitat interna de 64 GB o més.





Exigeix també firmware UEFI amb Secure Boot, mòdul de plataforma segura (versió 2.0), compatibilitat amb DirectX 12 i un monitor d'alta definició, amb resolució de 720 píxels, que superi una mida de diagonal de 9 polzades.





Els nous requisits mínims que exigeix Windows 11 impediran que tots els equips puguin actualitzar a aquesta versió, però perquè els usuaris puguin saber-ho per endavant, la companyia insta a utilitzar l'aplicació gratuïta he 'PC Health Check', per comprovar la compatibilitat.





En aquest enllaç podeu descarregar l'app 'PC Health Check.





La companyia ha informat que la setmana que alliberarà la primera 'Build' Windows 11 en el seu programa Windows Insider. L'actualització gratuïta per a consumidors començarà a desplegar-se a finals d'any per equips amb Windows 10 compatibles, i també estarà disponible en nous dispositius.