CaixaBank, premi a la “Millor Entitat de Banca Privada d'Europa en Anàlisi de Big Data i Intel·ligència Artificial 2021”

@EP

CaixaBank ha rebut el premi a “Millor entitat de Banca Privada d'Europa en anàlisi de Big Data i Intelligència Artificial 2021” que atorga la Professional Wealth Management (PWM), una revista especialitzada en banca privada i gestió de patrimonis del Grup Financial Times.





Els Wealth Tech Awards de PWM, que celebren aquest 2021 la seva quarta edició, premien les entitats de banca privada que destaquen per l'excel·lència en la seva estratègia de transformació digital i per la seva contínua innovació. El jurat estava format per especialistes en el sector que han estudiat els productes i els serveis de diverses entitats de banca privada d'arreu del món. així, han pogut destacar les que per a ells estan contribuint al canvi del sector.





Es així com CaixaBank Banca Privada ha sigut escollida pel seu lideratge a l'hora d'utilitzar tècniques d'anàlisi amb les que pretenen millorar els serveis que ofereixen, així como els seus productes.





En els últims anys, CaixaBank s'ha posicionat com a primera entitat en l'anàlisi de Big Data, la intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic per a la creació d'algoritmes amb els quals fer una segmentació més adequada dels seus clients de Banca Privada alhora que poden detectar, de forma precoç, els patrons que indiquen que aquesta persona necessita un servei personalitzat.

A més, també són una eina que deixa als gestors conèixer millor als seus clients, assessorar-los i personalitzar els serveis que se'ls ofereixen, segons la seva situació individual. Aquestes noves tecnologies permeten a CaixaBank millorar i començar a utilitzar tècniques sofisticades.







Per a Víctor Allende, director de Banca Privada de CaixaBank: “El Big Data i la intel·ligència artificial juguen un paper crucial en la innovació del sector de l'assessorament i la gestió d'actius. A través del disseny d'algoritmes sofisticats generem una major eficiència comercial i un millor servei al client, personalitzant els models d'atenció i el disseny de productes, pilars fonamentals per a CaixaBank Banca Privada”.





A més, la revista PWM ha premiat també al negoci de banca privada de l’entitat portuguesa Banco BPI, del Grup CaixaBank, com la “Millor Entitat de Banca Privada a Europa per l'ús de la digitalització per a la millora de la relació gestor-client”.





Una proposta de valor adaptada a cada client





CaixaBank Banca Privada té una proposta de valor adaptada a les necessitats individuals dels seus clients i els ofereix serveis personalitzats que varien molt. Per exemple, poden fer un assessorament individual o fer serveis prestats per operaciones que demana el client. Al voltant de 900 empleats treballen per ajudar als seus prop de 105.000 clients.