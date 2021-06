Mata la seva mare deixant-la vuit hores dins d'un cotxe al sol i evita la presó

Edward Sibleu - Policia de Nevada





Després d'aquesta sentència judicial, és probable que un home de Nevada, als Estats Units, no tingui por de deixar a la seva mare en un automòbil al sol durant vuit hores mentre va a treballar. Edward Sibleu ho va fer, la seva progenitora va acabar morta, i ell sol ha estat culpat d'un delicte menor.





Segons un informe policial recollit per la revista People, Sibley i la seva mare de 81 anys no tenien llar, vivien en motels i en el seu automòbil durant l'estiu de 2020. El 14 de juliol, l'home se'n va anar a treballar i va deixar a la seva mare al cotxe. El fill suposadament va deixar les claus de l'acte per poder encendre l'aire condicionat, però la dona no ho va fer i, estant a 35 graus i al sol, va acabar morint.





Segons Newsweek, Sibley va explicar a la policia que va visitar a la seva mare en el dinar i li va emportar un burret. Li va dir a les autoritats que ella estava "bé" quan la va deixar. No obstant això, i segons relata l'informe policial, la dona "no tenia telèfon mòbil, no podia caminar, no podia conduir i no podia buscar l'ombra de la calor i el sol".





Van ser dos treballadors els que van veure a la dona en mal estat al pàrquing i van alertar la policia. Les autoritats van acudir a l'lugarr però no van poder fer res: va morir més tard aquest dia. La seva temperatura corporal era de més de 41 graus, segons explica la revista People.