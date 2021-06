L'alba còsmica es va produir almenys 250 milions després del Big Bang

L'alba còsmic, quan les estrelles es van formar per primera vegada, va ocórrer entre 250 milions i 350 milions d'anys després de l'inici de l'univers.





Un nou estudi dirigit per investigadors de l'University College London (UCL) i la Universitat de Cambridge, publicat Monthly Notices de la Royal Astronomical Society, suggereix que el Telescopi Espacial James Webb (JWST) de la NASA, el llançament està previst per a novembre, serà prou sensible com per observar el naixement de galàxies directament.





Galàxia espiral @ep





L'equip de recerca dirigit pel Regne Unit va examinar sis de les galàxies més distants que es coneixen actualment, la llum ha trigat la major part de la vida de l'univers a arribar fins a nosaltres. Van descobrir que la distància d'aquestes galàxies a la Terra corresponia a un temps de més de 13.000 milions d'anys, quan l'univers tenia només 550 milions d'anys.





A l'analitzar imatges dels telescopis espacials Hubble i Spitzer, els investigadors van calcular l'edat d'aquestes galàxies en un rang de 200 a 300 milions d'anys, el que permet una estimació de quan es van formar les seves estrelles per primera vegada.





L'autor principal, el doctor Nicolas Laporte (Universitat de Cambridge), que va iniciar el projecte mentre era a la UCL, va dir en un comunicat: "Els teòrics especulen que l'univers va ser un lloc fosc durant els primers centenars de milions d'anys, abans que es formessin les primeres estrelles i galàxies.





"Ser testimoni de el moment en que l'univers va ser banyat per primera vegada per la llum de les estrelles és una recerca important en astronomia. Les nostres observacions indiquen que l'alba còsmic va ocórrer entre 250 i 350 milions d'anys després de l'inici de l'univers i, en el moment de la seva formació, galàxies com les que estudiem haurien estat prou lluminoses per ser vistes amb el Telescopi James Webb ".





Els investigadors van analitzar la llum de les estrelles de les galàxies segons el registrat pels telescopis espacials Hubble i Spitzer, examinant un marcador en la seva distribució d'energia indicatiu de la presència d'hidrogen atòmic en les seves atmosferes estel·lars. Això proporciona una estimació de l'edat de les estrelles que contenen.





Aquesta signatura d'hidrogen augmenta en força a mesura que la població estel·lar envelleix, però disminueix quan la galàxia té més de mil milions d'anys. La dependència de l'edat sorgeix perquè les estrelles més massives que contribueixen a aquest senyal cremen el seu combustible nuclear més ràpidament i, per tant, moren primer.





El coautor, el doctor Romain Meyer (UCL Physics & Astronomy i l'Institut Max Planck d'Astronomia a Heidelberg, Alemanya) va dir: "Aquest indicador d'edat s'usa per datar estrelles en el nostre propi veïnat a la Via Làctia, però també es pot usar per datar galàxies extremadament remotes, vistes en un període molt d'hora de l'univers.





"Amb aquest indicador podem inferir que, fins i tot en aquests primers temps, les nostres galàxies tenen entre 200 i 300 milions d'anys".





A l'analitzar les dades de Hubble i Spitzer, els investigadors necessitaven estimar el "corriment al vermell" de cada galàxia, la qual cosa indica la seva distància cosmològica i, per tant, el temps retrospectiu en el qual s'estan observant. Per aconseguir això, van realitzar mesuraments espectroscòpiques utilitzant l'arsenal complet de potents telescopis terrestres: l'Atacama Large Millimeter Array (ALMA) de Xile, l'European Very Large Telescope, els telescopis bessons Keck a Hawaii i el telescopi Gemini-South.





Aquests mesuraments van permetre a l'equip de confirmar que mirar aquestes galàxies corresponia a mirar enrere a una època en la qual l'univers tenia 550 milions d'anys.





El coautor, el professor Richard Ellis (UCL Physics & Astronomy), que ha rastrejat galàxies cada vegada més distants al llarg de la seva carrera, va dir: "Durant l'última dècada, els astrònoms han empès les fronteres del que podem observar fins a una època en que l'univers tenia només el 4% de la seva edat actual, però, a causa de la transparència limitada de l'atmosfera terrestre i les capacitats dels telescopis espacials Hubble i Spitzer, hem arribat al nostre límit.





"Ara esperem ansiosos el llançament del telescopi espacial James Webb, que creiem té la capacitat de presenciar directament l'alba còsmic. Hi per veure aquest moment important en la història de l'univers ha estat un sant grial en astronomia durant dècades. Atès que estem fets de material processat a estrelles, és a dir en cert sentit la recerca dels nostres propis orígens ".





El telescopi espacial James Webb dirigit per la NASA, el successor de l'observatori Hubble, està programat per ser llançat a l'espai al novembre. Serà el principal observatori durant la pròxima dècada, a el servei de milers d'astrònoms arreu del món. Consta d'un observatori d'infrarojos, un immens mirall de 6,5 metres d'ample i un para-sol en forma de diamant. Els científics de UCL al Laboratori de Ciències Espacials Mullard s'han construït i provat components de maquinari clau per al NIRSpec (Espectrógrafo d'infraroig proper), un dels quatre instruments del telescopi.