Telefónica donarà suport al ciclisme almenys fins 2023

@EP





Telefónica ha anunciat aquest divendres que renova el contracte de patrocini de l'equip ciclista professional Movistar Team, al menys fins 2023. Amb aquesta decisió s'assegura la continuïtat de l'unic equip de ciclisme professional WorldTour espanyol.





L'equip celebrarà el 2022 la seva quarantena tercera temporada al gran grup i d'aquestes, onze ha tingut com a principal patrocinador a Movistar. Durant aquests onze anys de relació entre Movistar Team i Telefónica, l'equip ha recorregut més de 3.500.000 quilòmetres i ha tingut uns 3.000 dies de competició per tots els països.





Durant aquestes onze temporades, l'equip ha aconseguit resultats esportius importants: ha estat el millor equip de món UCI World Tour durant quatre anys des de 2013 fins a 2016. A més, ha aconseguit tres grans voltes per etapes (Giro 2014 i 2019, i Volta 2016) , 12 podis de grans voltes, dotze victòries de grans voltes per equips, dos campionats del món individuals (Alejandro Valverde 2018 i Rui Costa 2013), un rècord de l'hora (2015) i 27 títols en campionats nacionals.





Pel que fa a victòries individuals s'han aconseguit 309, tant en les clàssiques del WorldTour com en la pràctica totalitat de les voltes per etapes. Alejandro Valverde és el ciclista que més èxits ha donat al Movistar Team.





Eusebio Unzué, Manager general del Movistar Team afirma que per a ells "segueix sent un gran orgull, cada vegada més, seguir gaudint de la confiança de Telefónica. És ja més d'una dècada amb la companyia, demostrant aquesta el seu suport en molts aspectes que van més enllà del que és un simple patrocini esportiu. Amb ells, tant l'equip com una bona part del ciclisme en el seu conjunt ha fet un gran pas endavant en la transformació digital que aquest esport necessitava", ha declarat.