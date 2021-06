Moltes mascaretes de tela no compleixen amb la normativa i són inútils per frenar el Covid-19

màscares @ep





Al mercat es poden trobar molts tipus de mascaretes, els usuaris trien quin tipus utilitzar, o fins i tot combinen diverses d'elles. Entre les favorites de molts estan les màscares de tela rentables, reutilitzables, que consideren més econòmiques i més generen menys residus ... però, protegeixen? ¿Compleixen la seva missió? Doncs segons un estudi realitzat per OCU, hi ha motius per a la preocupació. Moltes no compleixen amb la normativa i, per tant, no serveixen per frenar el Covid-19.





Homologades ... o no





Les màscares de tela, que es venen en diferents establiments no especialitzats es poden vendre com a "màscares higièniques", respectant la norma UNE 0065, o bé poden acollir-se a la categoria de "cobertor facial comunitari", respectant el document UNE-CWA 17553. en un i altre cas han d'informar de les dades d'eficàcia de filtració i respirabilitat.





També poden estar fabricades sense seguir cap norma ... i la seva venda, a dia d'avui, segueix sent perfectament legal (sempre que no recorrin a al·legacions específiques que corresponguin a mascaretes homologades).





Una normativa més estricta





L'Ordre CSM / 115/2021, de 11 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits d'informació i comercialització de màscares higièniques, endureix els requisits de la normativa prèvia, vigent en els moments més durs de la pandèmia. Es va donar un mes de termini perquè els fabricants adaptessin l'etiquetatge a les exigències de la nova norma, de manera que des de meitat de març les mascaretes higièniques reutilitzables han de respectar aquestes noves condicions. Entre elles hi ha algunes que des OCU considerem especialment importants:





En els productes reutilitzables han de figurar, al menys, les dades obtingudes abans i després del total de cicles de rentat indicats pel fabricant, seguint el mètode de rentat i assecat recomanat.





En l'etiquetatge ha d'incloure el número de referència de l'informe d'assaig, el mètode usat, i el laboratori emprat per a la seva realització.





Cal advertir de manera explícita que aquestes mascaretes no estan destinades al seu ús per persones amb símptomes de malaltia.





Això és una cosa que a dia d'avui encara no compleixen, com hem comprovat des OCU.





L'OCU compra i revisa 140 màscares





Per saber-ho, l'OCU ha fet una prova sobre el terreny:





Han visitat visitat 7 ciutats: Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, València, Valladolid i Saragossa.





En totes elles, diferents tipus d'establiments: basars ( "xinesos" i similars), botigues de roba, roba esportiva i complements, quioscos o llocs i altres botigues "de conveniència" en total, 140 establiments (5 de cada tipus a les 7 ciutats).





En totes elles han entrat preguntant per màscares sol ús, que es poguessin rentar i, després de veure el que ens oferia, preguntàvem expressament si alguna d'elles eren màscares higièniques, especificant que preferíem màscares "de les que compleixen aquesta norma de seguretat".





Com són les màscares de tela a la venda?





L'OCU ha pogut comprovar que en molts establiments no saben el que venen. De les 140 màscares comprades, 36 no es venien com a "higièniques" o "homologades" o "certificades", però 104 si es van recomanar com a tals en l'establiment ... i no obstant això 17 màscares (un 16%) no ho eren realment, com vam veure al revisar el seu etiquetatge.





A més, al revisar l'etiquetatge, veiem que 18 es venien sense cap tipus d'etiqueta ni instruccions. Les altres 122 sí que es venien amb algun tipus d'etiquetatge o instruccions (en 7 no estaven en castellà).





De les 140 màscares, 97 asseguraven en el seu etiquetatge ser higièniques (o terme equivalent).





Informen del que es deuen?





90 de les 97 màscares etiquetades com higièniques no complien amb els requisits que fixa l'última normativa d'etiquetatge per a aquest tipus de models, vigent des de febrer de 2021.





- No indiquen l'eficàcia de filtració abans i després del nombre màxim de rentats





- No mostren el nombre de referència de l'assaig





- O no recullen l'advertiment que es tracta d'un producte destinat a persones sense símptomes de la malaltia.





No a les mascaretes insegures





Davant d'això, des OCU sol·liciten:





- Que es realitzin inspeccions i controls per retirar els models que incompleixen l'actual normativa.





- Que es retirin totes les màscares que no tenen cap tipus d'etiquetatge.





- Una prohibició temporal per comercialitzar màscares de tela rentables que no s'ajustin a una normativa estàndard que asseguri uns valors mínims d'eficàcia de filtració, ja que no garanteixen una adequada protecció contra la transmissió de virus SARS COV-2, que és, ara per avui, el principal motiu per adquirir aquests productes.