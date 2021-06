Telefónica exhibirà al MWC el seu centre de transparència

@EP





Telefónica mostrarà als visitants del seu expositor al Mobile World Congress, que se celebrarà a Barcelona des del proper dilluns 28 de juny a l'1 de juliol, el seu centre de transparència de dades, un servei en el qual els clients poden consultar i gestionar de manera transparent la privacitat de les seves dades.





Aquest servei ja està disponible en 'Mi Movistar' i aviat ho estarà a Movistar TV, segons ha indicat la companyia en un comunicat. Entre les possibilitats del portal es troba la de descarregar un informe amb informació detallada de l'ús de les seves dades d'una manera "simple i intuïtiva".





Els clients podran accedir a les preferències de privacitat i gestionar el tractament que volen que es faci amb les seves dades, així com consultar el seu consum.





La companyia presentarà una nova funcionalitat de la seva aplicació 'smart wifi' que permetrà optimitzar la connectivitat de la llar i adaptar-lo a les seves necessitats amb aplicacions enfocades especialment al joc en línia, ja que permetrà millorar la velocitat de la xarxa per a aquests aspectes.





Així mateix, l'empresa farà una presentació de les 'Living Apps' del seu servei de televisió com 'campus', amb continguts de formació que compta amb propostes de plataformes com Podimo i duolingo o 'compres', una plataforma de comerç electrònic per comprar de forma senzilla a través de televisió i que està oberta a qualsevol empresa.





"A Telefónica, portem diversos anys apostant per la llar digital recolzant-nos en una excel·lent connectivitat, els millors dispositius i tecnologia que portem a les cases dels nostres clients", assenyala Antonio Guzmán, director de Llar Digital de Telefónica.





APLICACIONS AGRÍCOLES



Fora de les parets de la llar, Telefónica també portarà al MWC diverses demostracions sobre usos de l'Internet de les Coses relacionats amb l'agricultura i la sostenibilitat de la planeta.





En els últims mesos, l'operadora s'ha sumat al segell 'Eco Smart', que mesura la sostenibilitat dels dispositius, i manté el seu compromís de ser la primera operadora amb zero emissions netes en 2025.





Al Congrés, mostrarà algunes de les seves solucions 'Smart Agro' que, mitjançant la instal·lació de sensors IOT en els cultius brinden informació en temps real als agricultors sobre humitat i consum d'aigua en el terreny.





Així mateix, també exhibirà un projecte de cultiu en interiors amb accés remot en un entorn digital desenvolupat al costat de Onubafruit.