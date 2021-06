Gent que abans donava aliments, ara necessita rebre'ls

Només a primera vista, perquè els sis comparteixen compromís amb FESBAL, la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments a Espanya, un 'equip' de què formen part més de 3.000 voluntaris que ocupen el 96% dels llocs de responsabilitat de l'entitat.







La jubilació els va arribar a uns abans que a altres, però el que tots van tenir clar era que no anaven a ocupar el seu temps només en oci. "Vaig passar a la reserva amb 56 anys i no em veia a casa sense fer res", explica José Ramón, que va veure a la premsa un anunci de la feina que realitzaven al Banc d'Aliments de Las Palmas i no ho va dubtar.





Ja han passat onze anys des d'allò i després diferents càrrecs de responsabilitat, sempre com a voluntari, José Ramón ressalta la gran tasca que realitzen des del Banc d'Aliments de Girona: "el 2020 vam atendre 35.000 persones i vam repartir més de 4,3 milions de quilos d'aliments ". Dades molt superiors als de l'any anterior, ja que el risc de pobresa severa i exclusió s'ha disparat a l'illa com a conseqüència de la crisi econòmica generada per la COVID-19.





Unes xifres que també s'han incrementat a nivell nacional. Des FESBAL assenyalen que l'any passat van repartir 158 milions de quilos d'aliments i van atendre a més d'1,5 milions de persones en situació de vulnerabilitat. "Gent que abans ens donava aliments, que tenien un petit comerç, ara, com a conseqüència de la COVID, han tancat i són ells els que ens demanen suport", assenyala el voluntari.





Banc d'aliments - Caixabank





Maria Soledad, voluntària en l'Associació Veïnal i Solidària d'Arenals (AVESAR), comparteix també aquesta experiència. A través de la Fundació "la Caixa" col·labora amb l'associació situada a Las Palmas en la classificació i lliurament d'aliments a les persones que acudeixen al centre. "Abans del confinament les persones que acudien pertanyien, principalment, a col·lectius en risc d'exclusió, com a dones maltractades o persones amb addiccions", comenta. "Ara, acudeixen a l'associació persones que han tingut un nivell de vida mitjà i que, com a conseqüència de la pandèmia, s'han vist obligades a demanar ajuda, com parelles joves, dones embarassades o famílies que han perdut la feina", explica.





compromís humà





I és que la pandèmia de la COVID-19 ha portat a les files de les entitats socials a un perfil de persones que fins llavors no es trobaven en situació de vulnerabilitat. Persones com els alumnes de Carmelo García, voluntari del Banc d'Aliments d'Alacant, que va decidir unir-se a l'entitat després de conèixer la realitat a la qual s'estaven enfrontant molts d'ells.





El vincle entre professor i alumne no és només pedagògic, és humà, i l'instructor de Disseny Gràfic no podia mantenir-se al marge i únicament impartir l'assignatura als seus alumnes de Formació Professional. La COVID-19 va arribar i va arrasar, no només amb la salut de moltes persones, sinó també amb la seva ocupació. "Em feia mal veure que alumnes que eren bons i tenien un futur deixaven els estudis per buscar una feina en l'agricultura o en serveis perquè els seus pares havien perdut la feina", relata el voluntari que, a més d'organitzar tres dies per setmana els palets per ser distribuïts entre les associacions beneficiàries, ajuda amb els seus coneixements web i fins i tot ha desenvolupat un programa per identificar càrrega i volum dels paquets que entren.





El funcionament dels voluntaris en els bancs d'aliments és com una gran empresa. Cada un té encomanada la seva tasca i, de forma coordinada i com "una família", segons relaten diversos dels voluntaris, "vam repartir les tasques". Recepció de mercaderies, operacions de magatzem, conducció de furgonetes, tasques administratives, informàtiques o tasques comercials i de comunicació són només algunes de les tasques de les que s'encarreguen els voluntaris.





José va treballar tota la seva vida amb estructures metàl·liques. Des d'abans de jubilar ja pensava en col·laborar amb el Banc d'Aliments de Valladolid i va ser un cop jubilat als 65 anys quan va començar a gestionar els fons europeus per a persones desafavorides en el centre. "Tot i que les entitats beneficiàries a què donem els aliments més o menys es mantenen en nombre, la quantitat de beneficiaris, de persones que reben l'ajuda, s'ha incrementat", explica el voluntari.





Els productes bàsics que es reparteixen són pasta, arròs, llegums, llet, aliments infantils, sopes, fruita en conserva, tomàquet, oli i farina. A més, empreses alimentàries lliuren centenars, i fins i tot milers dels seus productes, que són classificats i s'inclouen en el repartiment sempre que es pot.





Estar a la banda dels que més ho necessiten





Antonio sap bé de la mercaderia que entra i surt dels magatzems. Militar en reserva, porta 13 anys com a voluntari al Banc d'Aliments de Saragossa. És el "cap de dia" o responsable de l'entrada i sortida dels aliments. Té la sort de compartir el seu compromís amb Rosa, la seva dona, que va dedicada a la feina a casa tota la vida, sentia que li "faltava alguna cosa quan els fills es van independitzar", explica.





Tots dos assenyalen el gratificant que és el seu voluntariat. "Em va enganxar des del principi i em plena de vida, és una experiència desinteressada, que em fa molt feliç. Quan em sona el despertador per venir, dono un bot per preparar-me ", assenyala Rosa, al que el seu marit apunta:" és molt reconfortant tornar a les persones, que malauradament ho necessiten, una mica de la nostra ajuda ".





Un sentiment que comparteix Juliol, exempleat de CaixaBank i voluntari al Banc d'Acció Solidària de València. "Quan un sent que ha estat afortunat en la vida, només et queda contribuir a revertir aquesta sort i donar un cop de mà en el que bonament es pugui", explica Julio qui, a més de col·laborar amb el banc d'aliments, imparteix classes d'espanyol per a immigrants. "Sempre m'ha agradat la docència", apunta.





Un gran exemple el de José Ramón, Carmelo, Antonio, Rosa, Josep, Maria Soledad i Julio, que posen en relleu el gran treball i compromís dels voluntaris dels bancs d'aliments. "Tot i que hem passat por per la pandèmia, no volíem deixar d'estar a la banda dels que més ho necessitaven", explica José Ramón des de Las Palmas.





Persones altruistes que, com Carmel, arriben a casa cansades "perquè la feina és molt físic", però que, psicològicament, els omple de força. "Em sento útil i brindo ajuda a persones que no conec", afirma.





Per atendre les necessitats més bàsiques, Fundació "la Caixa" i CaixaBank han posat en marxa, juntament amb FESBAL, la campanya # NingúnHogarSinAlimentos. Les donacions es poden fer a través de la xarxa de caixers automàtics de CaixaBank; mitjançant CaixaBank NOW, tant en l'app com a la web, i per mitjà del portal Caixabank.es, per als que no són clients de l'entitat. Una altra opció de col·laboració és a través de Bizum, enviant el donatiu al nombre 38014.