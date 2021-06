Quins són els requisits anticovid per viatjar als principals països d'Europa?

Amb l'arribada de l'estiu arriben també les vacances i les ganes de viatjar. Però el Covid-19 no ho posa fàcil, ja que són molts els països que tenen restringida l'entrada de turistes o els demanen certs requisits.





Els vacunats amb la pauta completa d'alguna de les vacunes aprovades a Europa (AstraZeneca, Moderna, Pfizer o Janssen) o les persones que presentin una prova d'anticossos positiva recent podran viatjar sense més requeriment presentant el seu Passaport Covid.





QUÈ ÉS TENIR LA PAUTA COMPLETA DE LA VACUNA?





Això vol dir que han passat dues setmanes des de la inoculació de la segona dosi de Pfizer, Moderna i AstraZeneca o quatre setmanes des de la dosi única de Janssen.





D'altra banda, les persones que han passat la malaltia es consideraran vacunades quan hagin passat dues setmanes de la seva primera dosi injectada.





Però què passa amb els que encara no estiguin vacunats o els que no hagin passat el virus? T'expliquem tot seguit què necessites per entrar als principals països d'Europa.







@EP





França





Si arribes a França des d'un país marcat com a zona de risc (no és el cas d'Espanya) hauràs de guardar quaranta de 7 dies. Però si arribes des de zona verda, com Espanya, no has de guardar quarantena. El que sí hauràs de fer serà omplir una declaració jurada en la qual expliquis els motius del viatge i firmis que no presentes símptomes ni has estat amb cap positiu. A més, hauràs de presentar una prova PCR o d'antígens realitzada fins a 72 hores abans.





Portugal





Els passatgers vacunats no han de realitzar quarantena ni presentar PCR, només portar el seu certificat de vacunació. Les persones no vacunades han de portar una prova NAAN feta 72 h abans o una de antígens realitzada 48h abans de la sortida. No portar una prova amb resultat negatiu podria comportar una multa. A més, tots els passatgers han d'omplir la Targeta localitzadora de Passatgers. Els que vagin a Madeira s'han de registrar a Madeira Safe 72 h abans de la seva arribada i els que vagin a les Açores han de registrar-se a Açores Safe.





Alemanya





Les persones vacunades han de presentar el seu certificat de vacunació i aquells que no ho estiguin han de portar amb ells una prova d'antígens negativa feta 48 h abans de l'arribada a Alemanya o un PCR feta 72 h abans. A més, tots els turistes han de notificar la seva arribada tres dies abans de viatjar.





Itàlia





Si viatges des del Regne Unit o Gibraltar (independentment de si estàs vacunat o no) hauràs guardar quarantena de cinc dies i presentar llavors una prova d'antígens negativa. La quarantena no serà obligatòria si viatges des d'Espanya, però si no presentes Certificat Covid en el qual consti que tens la pauta de vacunació completa, hauràs de presentar una prova d'antígens amb data de 72 h abans de la teva arribada a país.





Regne Unit





Totes les persones que viatgin a Regne Unit des d'Espanya hauran de realitzar una quarantena de 10 dies o de 5 en cas de presentar llavors una prova negativa. A més, tots, els vacunats i els no vacunats, hauran de viatjar amb un test negatiu (PCr o d'antígens) fet 72 h abans del vol.





La pàgina Inter Mundial ha creat un mapa interactiu en el qual es pot veure, primer de tot, el color del país a què es vol viatjar. Tots els que estan en blau no tenen restriccions, els taronges tenen algunes i els vermells estan tancats. Al clicar sobre cada país t'explica amb detall quins són els requisits d'entrada.