Admesos a tràmit els recursos d'Arrimadas, Espejo Saavedra i Carrizosa contra els indults

El Tribunal Suprem ha admès a tràmit els recursos que Arrimadas, Carlos Carrizosa i José María Espejo Saavedra van presentar contra els indults als presos de l'1-O. Segons avança Europa Press, el Tribunal Suprem ha donat un termini de vint dies al Ministeri de Justícia perquè aquest ofereixi els informes dels indults.





El Suprem hauria comprovat que no hi ha cap defecte formal en els recursos presentats pels membres de Ciutadans, per la qual cosa hauria admès a un tràmit automàtic que no avança cap decisió al respecte.





Després de conèixer-se la notícia, el PP ha anunciat que el seu partit també presentarà un recurs i Pablo Casado presentarà un altre de manera individual. Serà aquest divendres quan decideixin quins arguments donaran en els seus recursos.