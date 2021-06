Creen una calculadora per precedir el risc de demència

Investigadors canadencs de l'Hospital d'Ottawa, la Universitat d'Ottawa, l'Institut de Recerca Bruyère i el CIEM han creat i validat una calculadora en línia que permet a les persones de 55 anys o més comprendre millor la salut del seu cervell i com poden reduir el risc que se'ls diagnostiqui demència en els pròxims cinc anys, segons publiquen al 'Journal of Epidemiology and Community Health'.





La demència és un terme general que designa la pèrdua de memòria i altres capacitats de la pensada prou greus com per interferir en la vida quotidiana. No hi ha cura ni tractament però al voltant d'un terç de la demència pot prevenir-se mitjançant factors relacionats amb l'estil de vida, com l'activitat física, l'alimentació sana, la reducció de l'consum d'alcohol i tabac, i el control de malalties com la diabetis i la hipertensió.





Els investigadors van basar la calculadora de demència en les dades d'una enquesta realitzada a més de 75.000 habitants d'Ontario.





"El que diferencia aquesta calculadora de risc de demència és que no és necessari acudir a el metge per fer cap prova --afirma la doctora Stacey Fisher, autora principal de l'estudi, que va realitzar la investigació en gran part a Ottawa mentre era estudiant de doctorat supervisada pel doctor Doug Manuel i el doctor Peter Tanuseputro a l'Hospital de Ottawa--. la gent ja té tota la informació que necessita per completar la calculadora a la comoditat de casa ".





Els factors de l'Eina de Risc per a la Població amb Demència (DemPoRT) inclouen edat, condició de fumador i exposició al llarg de la vida, consum d'alcohol, activitat física, estrès, dieta, sentit de pertinença, origen ètnic, estatus d' immigració, situació socioeconòmica de barri, educació, activitats en què es necessita ajuda, estat civil, nombre d'idiomes parlats i condicions de salut.





La calculadora pot ser utilitzada pels individus per avaluar el seu risc de demència i

ajudar-los a modificar el seu estil de vida. Els investigadors també tenen l'objectiu que els

responsables polítics utilitzin aquest algoritme per fer el mateix amb la població general.





Gràcies a aquesta investigació, l'equip ha desenvolupat la primera eina predictiva dissenyada per predir la demència a nivell de població. Pot predir el nombre de nous casos a la comunitat, identificar les poblacions de més risc, informar sobre les estratègies de prevenció de la demència i s'utilitzarà per donar suport l'estratègia nacional de demència del Canadà.





Gràcies a la utilització de dades sanitàries i enquestes recollides periòdicament, els experts en salut de la població disposen de tota la informació necessària per utilitzar l'algoritme. "Aquesta eina donarà a les persones que l'omplin pistes sobre el que poden fer per reduir el seu risc personal de demència", assenyala el doctor Peter Tanuseputro, autor principal de l'estudi i científic de l'Hospital d'Ottawa, investigador de l'Institut de Recerca Bruyère, científic adjunt de l'CIEM i professor adjunt de la Universitat d'Ottawa.





"La pandèmia de COVID-19 també ha deixat clar que les variables sociodemogràfiques, com l'origen ètnic i el veïnat, tenen un paper important en la nostra salut --prossegueix -. Era important incloure aquestes variables en l'eina perquè els responsables polítics puguin entendre com les diferents poblacions es veuen afectades per la demència, i ajudar a garantir que qualsevol estratègia de prevenció sigui equitativa ".





La calculadora s'ha basat en les dades de les enquestes de salut de la comunitat canadenca de Statistics Canada, que es troben al CIEM. Actualment està dissenyada per al seu ús al Canadà, però pot adaptar-se a qualsevol dels 100 països del món que recullen dades d'enquestes de salut.