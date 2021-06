TMB s’implica en l’èxit de l’edició 2021 del Mobile World Congress

@EP





Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) participarà en el dispositiu de mobilitat de l'edició 2021 del Mobile World Congress (MWC) que se celebrarà del 28 de juny a l’1 de juliol al recinte Gran Via de la Fira Barcelona. Farà èmfasi en la informació i l’atenció als ciutadans, a més de desplegar un test de dues aplicacions de tecnologies 5G.





Aquest 2021 el congrés de mòbils, l’esdeveniment per a emprenedors 4YFN i el Women4Tech se celebraran al recinte firal Gran Via, situat a l’Hospitalet de Llobregat, accessible en metro amb la L9 Sud a les estacions de Fira i Europa / Fira. La línia 9 Sud enllaça el recinte firal Gran Via directament amb les terminals T1 i T2 de l’aeroport del Prat i té correspondència amb tres línies de metro que connecten amb Barcelona: L1 , L5 i L3, a més de la L8, les línies suburbanes i les regionals d’FGC . A l’hora punta del matí i de la tarda, coincidint amb l’entrada i la sortida dels congressistes, la L9 Sud es reforçarà amb més trens entre les estacions de Collblanc i Fira perquè els intervals siguin d’uns 3 minuts.





Autobusos regulars i llançadora especial





També es podrà acudir al MWC, en concret al recinte firal de l’Hospitalet, amb la línia regular de bus H12. També arriben al recinte les línies de bus V1, 46 i 65.







Addicionalment, l’organització del MWC ha contractat a TMB un servei especial d’autobusos que connectarà els dies 28, 29 i 30 de juny, de 8 a 20 h (el dia 1 de juliol fins a les 16 h), el recinte firal de la Gran Via amb la plaça d’Espanya.





Les alternatives i l’esquema general del dispositiu de mobilitat es mostren en un espai especial del web de TMB i les pautes principals de transport es difonen a MouTV, a Twitter, entre d’altres canals digitals corporatius.





TMB innova amb dues experiències 5G





TMB desenvoluparà dues experiències d’aplicació de la tecnologia 5G al transport públic, a través de la difusió de continguts en alta definició a l’interior d’un autobús i un assistent de traducció simultània per a la informació a l’usuari, en col·laboració amb Telefónica i World Mobile Capital.





Per aquesta raò un dels vehicles de TMB que farà de llançadora entre la plaça d’Espanya i el recinte firal estaràequipat amb un router 5G i pantalles ultrapanoràmiques mitjançant les quals es rebran i reproduiran en streaming continguts relacionats amb el MWC.





Els mateixos dies, TMB desplegarà tres informadors amb dispositius mòbils tipus tauleta dotats de connectivitat 5G que permeten fer traducció simultània en 25 idiomes. Amb l’assistent de traducció simultània aquestes persones podran donar resposta als visitants del MWC sobre qualsevol informació requerida encara que no coneguin l’idioma en què es formuli. Els informadors se situaran a les parades d’inici i final de la llançadora d’autobusos que connectarà la plaça d’Espanya amb el recinte de la Fira 2.





Rosa Alarcón: cap a la digitalització del transport públic





La presidenta de TMB, Rosa Alarcón, ha destacat que “amb aquestes proves de concepte, TMB mostra la seva aposta per la innovació per optimitzar el servei de transport collectiu a l’àrea de Barcelona així com millorar l’experiència de viatge de les persones”. “La tecnologia 5G, en plena evolució i maduració, és una de les línies de futur de la connectivitat mòbil i com a tal una peça clau de la digitalització del transport públic que s’està impulsant, encara que no l’única”, ha afegit.