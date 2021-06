El cas INIPRO encallat als jutjats de Tarragona, Gavà i Sabadell

El cas INIPRO va saltar als mitjans el 9 d'octubre de 2015 quan es produí el primer resgistre policial de la UDEF a l'Ajuntament de Tarragona. Posteriorment el 4 de maig de 2016 van produir registres en els Ajuntaments de Viladecans i al de Palau-Solità i Plegamans. Des de llavors han passat gairebé cinc anys d'instrucció.





Una qüestió de competència a paralitzat les peça de Viladecans i en la mateixa es va resoldre que fossin els Jutjats de Gavà que seguiren el procés d'instrucció que a dia d'avui encara no ha finalitzat mentre la peça de Tarragona està molt avançada segons han confirmat fonts judicials a Catalunyapress.





Així d'aquesta manera una de les peces es troba al Jutjat d'Instrucció 8 de Gavà i és la que afecta l'Ajuntament de Viladecans, altres en els jutjats de Sabadell que realitza la investigació de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i la peça principal es manté en el Jutjat d'Instrucció 1 de Tarragona. En tres potes judicials que compliquen una instrucció centralitzada i allarguen el procés.





VILADECANS EPICENTRE DEL CAS INIPRO







Va ser el 4 de maig de 2016 quan la Guàrdia Civil i la policia judicial registraven l'Ajuntament de Viladecans pel cas INIPRO que té el seu origen en una denúncia presentada per la CUP amb el llavors alcalde, Jose Félix Ballesteros, suspès de militància des de maig de 2020 pel PSC. Gairebé cinc anys després el jutjat de Tarragona ha incoat noves diligències després de les quals tindran lloc les declaracions dels imputats en la seva peça de Viladecans.





El 17 de novembre les actuacions es trobaven sota secret de sumari, tutelades de nou pel Jutjat d'Instrucció 1 de Tarragona, donat que al setembre d'aquest 2020 el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm 8 de Gavà el seu titular és el jutge Rubén Vallejo González al qual va ser derivada la peça de Viladecans va valorar que havia de ser el seu companya de Tarragona qui assumís la responsabilitat del judici i les diligències necessàries.





Després de rebre aquesta resposta era la jutgessa, Chantal Prieto hereva de el cas que va instruir Joaquin Elias fins a la seva finalització qui ha decidit aperturar noves diligències i ha demanat nous informes sobre Viladecans, però també es va resoldre en seu judicial que la competència requeia en el Jutjat número 8 de Gavà. Per això no es procedirà a obrir el judici d'aquesta peça fins revisar la documentació i tornar a prendre declaració als imputats i testimonis.





L'HEMEROTECA DEL CAS INIPRO





Cal recordar que el maig del 2016 la Guàrdia Civil i la Policia Judicial va entrar a l'Ajuntament de Viladecans, a més d'en el de Tarragona, Palau-Solità i Plegamans en el marc de la 'Operació AMFITEATRE', peça de el Cas Inipro. També van realitzar registres en entitats mercantils, en despatxos professionals i en domicilis particulars. Des de llavors la UDEF no ha deixat d'investigar als imputats i els seus necessaris col·laboradors, que de l'inicial ensurt s'han recuperat gràcies als seus càrrecs "ad hoc" creats dins de l'organigrama del consistori viladecanenc i comptant amb el total suport públic de les diferents executives de el PSC de Viladecans.





Segons ha informat en el seu dia, la Guàrdia Civil, s'investigava llavors delictes tan greus contra l'administració pública en el marc d'una operació que es va iniciar a finals de 2015. Les entrades i registres es realizón a l'Ajuntament de Tarragona per accedir a servidor i obtenir dades d'un dels detinguts, en els Ajuntaments de Viladecans i Palau-Solità i Plegamans, en dues mercantils a Barcelona i Viladecans, en un despatx professional a Viladecans i un altre a Reus, i en els domicilis dels quatre detinguts en l'operació .





En concret, els detinguts van ser l'empresari, R.C, llavors director de l'empresa INIPRO, i que va morir sis mesos després del registre de la UDEF a l'octubre de 2016. Enrique Miró, consultor i un càrrec públic -el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Viladecans, Joaquín Guerrero- que va dimitir de tots els seus càrrecs públics i polítics, uns dies després del registre el 7 de maig de 2016. Tot i que ha seguit tots aquests anys participant en els actes públics de la seva agrupació, el PSC de Viladecans, des de la seva imputació i malgrat la mateixa segueix treballant al consistori amb un sou de categoria directiva creat "ad hoc" per a ell.













També va ser detingut fa quatre anys un excàrrec públic - Gustavo Cuadrado, excap de gabinet de l'alcalde de Tarragona, Fèlix Ballesteros-.







INIPRO, UN CAS COMPLEX DE JUTJAR





En 2016 la Guàrdia Civil va registrar les dependències de l'Àrea d'Economia i Gestió Interna de l'Ajuntament de Viladecans, on van requerir alguns expedients, segons van informar llavors les pròpies fonts municipals. I a més alguns testimonis van parlar amb posterioritat que es va produir alguna "crema de Sant Joan" a la terrassa d'aquest mateix edifici perpetrada "presumptament" per diverses alts càrrecs amb responsabilitat en el consistori viladecanenc i que va ser denunciat.





La Guàrdia Civil va demanar a l'Ajuntament de Viladecans s cinc expedients administratius menors, quatre corresponents a contractacions amb l'empresa Iniciatives i Programes (Inipro) i un corresponent a una provisió de borsa de treball. Quatre dels expedients són de procediments de contractació guanyats per Inipro en els anys 2008, 2009 i 2011, i el cinquè és un expedient corresponent a un procés de provisió de borsa de treball.





Durant el registre, va estar present el llavors primer tinent d'alcalde i responsable de l'àrea d'Economia, Joaquín Guerrero, que va arribar fins i tot a ser detingut, dormir al calabós i posat en llibertat amb càrrecs uns dies després.









El consistori públicament es va posar a col·laborar amb el jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona en la investigació sobre els contractes a l'empresa Inipro, la quantitat més baixa rondava els 30.000 euros. I a més va crear una comissió informativa al costat dels grups de l'oposició que va dinamitar ERC que va treure a la llum les seves conclusions com a Grup Municipal sense esperar a la reunió final del grup de treball al març de 2017 malgrat declarar davant l'opinió pública que ells havien denunciat el cas davant l'Oficina Antifrau de Catalunya però sense cap èxit. Després del fum d'aquesta posada en escena republicana que va dinamitar el treball col·lectiu polític en un clar gest d'oportunisme polític a l'arribar el ple de conclusions l'únic grup municipal que va demanar la dimissió directa de l'alcalde de Viladecans per la seva clara responsabilitat política va ser un altre. En una pràctica política estesa de molt soroll per no res.





La major part d'aquests contractes que va demanar la UDEF van ser signats sota el mandat de l'extinent d'alcalde, Maria Salmerón, retirada de la primera línia política i que actualment treballa en el sector privat de Viladecans, però la exparella, amb les piles molt carregades, continua coontribugent amb el seu treball en les cridaneres praxis urbanístiques de Viladecans. L'Ajuntament afirmava llavors a la nota de premsa enviada als mitjans "la seva confiança que la informació facilitada a la Guàrdia Civil satisfaci els requeriments judicials i sigui d'utilitat per aclarir els fets investigats". Una cosa que no va passar en la Comissió Informativa del Cas Inipro, on en les seves conclusions finals, tots els grups polítics de l'oposició, a excepció dels que conformaven l'equip de Govern PSC i ICV-EUiA i els regidors no adscrits, van protestar públicament sobre les dificultats d'accés a la informació, tot i l'insistent treball realitzat per la presidenta de la mateixa, la líder de Ciutadans, Carolina Torres.





DE TARRAGONA A VILADECANS





Després d'una denúncia de la CUP el fiscal de Tarragona, al febrer de 2015, va veure indicis de delicte en el cas INIPRO a Tarragona i el va traslladar al Jutjat on el jutge instructor va investigar l'adjudicació inicial d'un contracte i les seves posteriors pròrrogues per part dels Serveis Socials municipals de l'Ajuntament de Tarragona.





La CUP de Tarragona va ser la formació política que al juliol de 2013, pocs mesos després que el cas sortís a la llum pública, el va denunciar davant la Fiscalia perquè "hi havia indicis que podrien haver-se comès els delictes de prevaricació, tràfic d'influències i malversació "tant en l'adjudicació inicial com en les posteriors pròrrogues de el contracte entre l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) i l'esmentada empresa Inipro (Iniciatives i Programes SL, amb seu a Viladecans i marcadament afí a el PSC).





Després de ser admès a tràmit el titular de Jutjat d'Instrucció número 1 de Tarragona que instruïa el cas decret "el secret de sumari" de manera que "ningú que no siguin les parts pot tenir informació del procés" alguna cosa que va fer que la CUP es personar-se com a acusació particular en el procediment amb l'objectiu de poder tenir informació de primera mà i portar un control de les actuacions. La decretació del secret de sumari sol fer-se "per preservar la correcta instrucció de el cas, o per protegir les parts o als qui són cridats a declarar ...".





A l'abril de 2018 el jutge va tancar la instrucció de el cas amb la declaració de l'últim testimoni. La declaració de l'últim testimoni de la peça de Tarragona va ser sol·licitada per un dels advocats defensors, Paco Zapatero -que portava a quatre dels investigats-, i que formava part d'un paquet de quatre persones, totes elles treballadores de l'IMSS. Després d'un acte de l'Audiència, el jutge encarregat de el cas havia d'acabar la instrucció i dictar la interlocutòria d'obertura de judici oral, l'escrit en el qual ha d'indicar si veu indicis de delicte i quines persones són finalment processades. Llavors el jutge va decidir obrir diligències per cinc delictes: prevaricació, tràfic d'influències, suborn, alteració de preus en subhastes públiques i malversació de cabals públics.









La investigació es va centrar en per què l'IMSS va contractar una empresa per realitzar uns treballs per als quals tenia personal. Després es va oferir el contracte a tres empreses que estaven lligades i presumptament amb afinitats amb el PSC -que figura en la causa com a partícip a títol lucratiu-. I finalment el jutge intenta desvetllar l'entrellat de si realment el treball es va materialitzar o només va servir per desviar diners cap al partit. A Tarragona són 14 les persones que figuren en la llista d'investigats. Segons anava avançant la investigació es va saber el responsable de comptabilitat i l'interventor de l'IMSS van mostrar la seva disconformitat amb les factures presentades per INIPRO mentre l'exgerent donava el vistiplau.





En el desenvolupament d'aquesta macro investigació ha quedat clar que INIPRO és una empresa marcadament afí a el PSC ho demostra que el seu llavors administrador, RC, va ser un conegut militant de el partit que va arribar a figurar en una candidatura a Parlament i a Tarragona, i que un altre dels seus empleats de INIPRO va ser un altre conegut militant socialista. De fet, INIPRO ja va estar embolicada en polèmiques similars en els anys 90 , quan diversos ajuntaments socialistes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona van ser acusats de donar-li tracte de favor i d'adjudicar-diversos contractes de manera irregular. A més des de l'arribada de Ada Colau al consistori barceloní els contractes a aquesta empresa sota la batuta de regidories dels comuns han seguit produint-se i van 800 en quatre anys.





El 2010, el IMSST de Tarragona va adjudicar a INIPRO un servei relacionat amb l'assistència a l'immigrant. Ho va fer mitjançant un 'procediment negociat sense publicitat' (tal com permet la Llei en contractes que no superen els 60.000 euros) i on l'administració convida a tres empreses de la seva elecció a presentar oferta i contracta a la millor de les tres. Però en aquest cas, de les tres convidades 1 va renunciar a presentar-se i les altres dues eren una filial i la seva matriu: INIPRO. És a dir, la que va guanyar, era a el mateix temps propietària d'Itinere, la qual va perdre. I el que es debat en la peça de Tarragona era si realment el IMSST ho desconeixia quan va decidir convidar-precisament a elles. Sembla ser a més que en l'expedient de la contractació , el pressupost enviat per Inipro en la seva proposta data de juny de 2010, quan el procediment es va convocar oficialment el 13 de juliol.





El 12 de setembre de 2018 segons ha informat el mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutge va donar per finalitzada la instrucció de el cas trobant indicis de la comissió de diferents delictes contra l'exalcalde de Tarragona Fèlix Ballesteros i altres 14 persones donant trasllat a les acusacions i defenses perquè facin l'escrit i proposin, si ho consideren, noves proves. En el seu escrit se'ls atribueixen els presumptes delictes d'alteració de preus en concurs i subhastes públiques, falsedat documental, prevaricació, suborn, tràfic d'influències, malversació, frau i abús en l'exercici de la funció pública.





Segons aquest acte d'obertura de procediment abreujat de jutge Joaquin Elías Gadea , els fets es remotan a l'estiu de 2009, fa més de 11 anys, quan Ballesteros com a màxim responsable de l'agrupació local de PSC de Tarragona i alcalde de la ciutat, i la màxima responsable de l'àrea de comunicació. F. I, van actuar "llocs de comú acord i amb la finalitat de planificar l'estratègia a seguir per mantenir el govern municipal de cara a les eleccions de 2011".





Per això van decidir buscar a persones que treballen per als interessos electorals de PSC, i que aquest dediquessin a promocionar i tenir cura de la imatge institucional de l'alcalde en mitjans de comunicació i xarxes socials "aconseguint amb això un substanciós rèdit per a l'alcalde

i els membres de el govern municipal, i per al partit que el sustentava ". Ballesteros i altres membres de seu equip investigats van decidir que la" institució idònia "per poder contractar a aquestes persones que treballaran per al partit era l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona: tenia capacitat de contractació de forma autònoma i estava gestionat per una persona de confiança de l'alcalde i tenia una dispersió de seus, el que dificultava el control de l'activitat dels treballadors.





Els investigats van decidir que la mercantil INIPRO serviria per contractar persones per al partit, i que se li donaria l'aparença de contracte relacionat amb la promoció de l'associacionisme entre la població nouvinguda. Llavors es va fixar com a delegat d'aquesta societat a Tarragona a un militant de el PSC "desitjós de llaurar-se un futur en el partit", puntualitza el jutge en el seu acte.





Per contractar INIPRO es va seguir un procediment administratiu negociat sense publicitat per valor de 59.000 euros, que podia assegurar que el contracte recaigués en la mercantil, "un ardit tramat amb la sola finalitat de beneficiar el PSC", de manera que segons el jutge es Amano el contracte perquè recaigués en l'empresa prèviament seleccionada.





Un cop esgotat un primer pressupost, l'alcalde va ser autoritzant nous pagaments als treballadors fins a desembre de 2012, amb un cost per a les arques municipals de 276.157.31 euros. El jutge constata en el seu acte que les memòries de l'activitat de INIPRO d'aquests anys van ser redactades de forma fraudulenta a l'ésser en realitat elaborades des del propi Institut Municipal de Serveis Socials i no per l'empresa que prestava els serveis.





Després d'aquest acte a l'octubre de 2018 Joaquin Elias, el magistrat que fins ara portava el cas Inipro en la seva causa de Tarragona, va ser substituït perquè va ser a ocupar primer una plaça a Barcelona com a Jutge de Adscripció Territorial i ara es troba en un nou lloc a Madrid a l'Audiència Nacional.





Seran tres jutges llavors els que decideixin el destí dels imputats de INIPRO en les seves diferents peces en un cas amb moltes ramificacions.





El passat 27 de maig d'aquest 2020 es va saber que l'exalcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros (PSC) està a un pas d'anar a judici per vuit delictes relacionats amb el cas Inipro, de presumpte desviament de fons dels serveis socials municipals a favor de el partit socialista després denegar l'Audiència de Tarragona els recursos de Ballesteros i de la majoria d'investigats.





A part de Ballesteros, la jutgessa ha mantingut com investigats a la regidora socialista Begoña Floria; l'exregidora de Serveis Socials Victòria Pelegrín; i a l'excap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado. També aniran a judici l'exgerent de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) Antonio Muñoz; el socialista Alejandro Caballero, contractat per l'empresa Iniciatives i Programes (Inipro) i la tècnica de l'IMSS, també vinculada a PSC, Enriqueta Aznar.





No obstant això, l'Audiència va decidir arxivar les actuacions sobre una funcionària municipal i quatre persones més contractades per INIPRO. Ballesteros, l'exalcalde de Tarragona, finalment serà investigat per prevaricació, malversació, alteració de preus en concurs i subhastes públiques, falsedat documental, frau, suborn, tràfic d'influències i abús en l'exercici de la funció pública. L'advocat de Ballesteros, David Rocamora, ha relativitzat la desestimació dels recursos perquè "no entren en el fons" i ha desitjat "arribar a judici com més aviat".











Després d'estar a les portes del judici els regidors de PSC de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros i Begoña Floria, van ser suspesos de militància de PSC després d'acceptar el partit la seva baixa voluntària que van presentar un cop l'Audiència de Tarragona va confirmar que s'hauran de seure a la banc dels acusats pel cas INIPRO. Aquesta mesura només afecta la seva situació orgànica en la formació però tots dos continuaran com a regidors de el grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Tarragona, fins que hi hagi sentència. Segons marquen els estatuts de PSC, un cop hagués començat el judici automàticament haurien quedat suspesos de militància.





A LGO que probablement acabi ocorrent a l'imputat socialista viladecanenc, Joaquim Guerrero, que va cada any a participar de les activitats de la seva agrupació local. ¿Ho farà també en aquest 2021 ?. Hi haurà imputats sorpresa en l'obertura de judici ?. ¿Desitjarà també Joaquim Guerrero arribar aviat a judici després de conèixer que seran els jutjats de Gavà qui iniciï l'obertura de peça a l'inhibir-el de Tarragona ?. ¿Dirà la veritat en la seva declaració davant la jutgessa ?. Què imputats sorpresa ens ofereixen la diferents peces?





Detenció de Joaquín Guerrero en 2016.









Seguirem informant ...