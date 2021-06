Troben una dona gran impedida tirada a terra de casa al morir el fill que la cuidava

La Guàrdia Civil ha salvat la vida d'una septuagenària impedida a Freila (Granada) a la qual van trobar tirada a terra del seu saló deshidratada perquè el fill que la cuidava a, un home de 44 anys, havia mort al seu dormitori, sembla que d'un infart, almenys cinc dies abans.





L'Ajuntament de Freila es va posar en contacte amb la Guàrdia Civil de Zújar el passat 22 de juny al matí perquè portaven diversos dies sense veure a dos veïns de la vila, una dona gran i al fill que tenia cura d'ella, i sospitaven que pogués haver-los passat alguna cosa. La Guàrdia Civil es va posar en contacte amb la família d'aquests per preguntar-los si sabien alguna cosa de la seva mare i del seu germà, i tots van respondre que no estaven amb ells, ni van saber dir on podien trobar-se.





Les següents gestions que van fer els guàrdies civils van ser amb els hospitals, tant amb els comarcals de Basa i Guadix, com amb els de Granada, i en cap d'ells havien ingressat cap dels dos. Les últimes indagacions les van realitzar al domicili de tots dos i la Guàrdia Civil va comprovar que ningú responia a la crida, però van observar que hi havia una llum encesa dins de la casa.





Al sospitar que pogués haver-los passat alguna cosa, van sol·licitar autorització judicial per entrar en l'habitatge per la força. Una vegada concedida, van trencar la porta i a l'arribar a la sala es van trobar a l'anciana tirada a terra i amb un moble sobre d'ella. Van pensar que era morta.





No obstant això, a l'obrir una de les finestres, la dona va fer un petit moviment, van acudir ràpidament fins a ella i van sol·licitar assistència sanitària. Immediatament després, en un dels dormitoris van trobar el cadàver del fill en avançat estat de descomposició.





A l'sembla, segons les primeres impressions dels metges que van acudir, i a falta de l'informe de l'autòpsia, tot indica que el fill es va trobar malament, es va ficar al llit al llit i no va despertar, possiblement a conseqüència d'un infart. La dona, que depenia per a tot del fill, al veure que aquest no acudia, quan va intentar aixecar-se de sofà caure a terra i després, a l'intentar aixecar-se novament agafant-se a un dels mobles de la sala, aquest li va caure a sobre del cap i ja no va poder moure fins que els guàrdies civils la van trobar, almenys quatre o cinc dies després, completament deshidratada.





Els agents creuen que haver passat un dia més "possiblement hagués mort també". L'anciana va ser evacuada fins a l'hospital de Basa, s'ha recuperat satisfactòriament i ja li han donat l'alta.