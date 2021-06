El Govern central veta abaixar l'IVA de perruqueries i Casado ho considera un "atropellament": "No ho tolerarem"

El líder de PP, Pablo Casado, considera que el veto de l'Executiu a la baixada de l'IVA de les perruqueries aprovat pel Senat constitueix "un altre atropellament" de Pedro Sánchez a Parlament. Al seu entendre, la "deriva antidemocràtica de Govern és terrible" i el PP no ho va a "tolerar".





Així s'ha pronunciat Casado després que la presidenta del Senat, Pilar Llop, hagi pres la decisió, a instàncies de Govern, de declarar la nul·litat de la votació de l'esmena que baixava l'IVA de les perruqueries al 10%.





Pablo Casado amb Javier Maroto, Cuca Gamarra i Teodoro García Egea @ep





"Un altre atropellament de Sánchez a la separació de poders i a Parlament. La deriva antidemocràtica de Govern és terrible, i no ho tolerarem", ha afirmat rotund Casat en un missatge al seu compte oficial de Twitter.





EL PP HA SOL·LICITAT LA DIMISSIÓ DE LLOP





Arran del que ha passat, el portaveu del Grup Popular al Senat, Javier Maroto, ha exigit la dimissió de la presidenta del Senat després d'anul·lar aquesta esmena i ha demanat a PSOE que aprofiti el Ple de reelecció de la Presidència de la cambra alta per presentar un altre candidat o candidata que no sigui Llop.





Després d'assegurar que "és antidemocràtic", Maroto ha assenyalat a Europa Press que, després de haver-li-comunicat al líder del PP, el seu grup parlamentari demana que Llop no es presenti a la reelecció com a presidenta i que el Grup Socialista present a una altra persona en el seu lloc .





Llop, a l'ésser senadora per designació autonòmica per l'Assemblea de Madrid, deixarà de ser durant uns dies Presidenta de la Cambra Alta fins que el Parlament madrileny la torni a ratificar com a senadora. Quan això passi, està previst que el Senat celebri una sessió plenària extraordinària el 12 de juliol per tornar a nomenar-la presidenta de la Cambra.





"Un abús prevaricadora SENSE PRECEDENTS"





El senador per Almeria i membre de la Mesa de la Cambra Alta, Rafael Hernando, ha assenyalat que la decisió de Llop "suspenent una votació que han perdut al Senat sobre la rebaixa de l'IVA a les perruqueries, és un abús prevaricadora sense precedents en democràcia ".





"Sánchez humilia a una altra jutgessa i l'obliga a vulnerar la llei per ser reelegida presidenta", ha assegurat Hernando en un missatge al seu compte oficial de Twitter.





De la mateixa manera, la senadora Cristina Ayala, també membre de la Mesa, ha afirmat que "mai" va creure que veuria que el Senat anul·la una votació perquè "no li agrada" a Govern. "La degradació del sanchisme és imparable", ha emfatitzat.