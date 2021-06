Ciutadans tornarà a portar la gestació subrogada al Congrés

Ciutadans presentarà sengles iniciatives al Congrés dels Diputats i a l'Ajuntament de Madrid per regular la gestació subrogada a Espanya, "altruista" i "amb garanties" per als nens, les dones i les famílies.





Així ho han anunciat la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, la diputada Sara Giménez i la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacis, en declaracions a les portes de Congrés després de reunir amb associacions de gestació subrogada, Són Els nostres Fills i l'Associació Espanyola de Fertilitat.





Inés Acostades @ep





Acostades ha afirmat que veuen "amb estupor com el Partit Socialista i Podem assenyalen i criminalitzen a les famílies formades per gestació subrogada", així com ha criticat que Vox "fa discursos al Congrés" en contra de la Fecundació In Vitro i les tècniques de reproducció assistida.





Ha assegurat que l'objectiu és que es reguli a la cambra baixa una cosa que ja és "una situació real" a Espanya, que és la gestació subrogada, amb una llei que garanteixi que els nens nascuts per aquest procediment i les famílies tinguin els mateixos drets que la resta. "Garantim una llei amb drets, però també amb garanties", ha subratllat, per demanar que aquest debat surti de les "trinxeres".





En la seva intervenció, Villacís ha precisat que la formació taronja defensa que "no hi ha un sol model de família" i a les gestants que voluntàriament vulguin fer-ho i compleixin una sèrie de condicions: que hagin estat mares prèviament, que tinguin solvència econòmica acreditada, que estiguin capacitades per prendre aquesta decisió.





"Nosaltres defensem que si un és feminista ha de reconèixer que les dones som majors d'edat i prou madures per decidir el que fer amb el nostre cos", ha manifestat la vicealcaldessa de la capital. A més, ha anunciat que serà ella mateixa qui presenti la iniciativa al consistori madrileny. "Cap ministra pot fer-ho per nosaltres", ha postil·lat.





Sara Giménez, per la seva banda, ha agraït la informació rebuda per part dels representants de les organitzacions i ha posat en relleu el "compromís ferm" del partit amb la gestació subrogada. "Seguirem treballant", ha tancat.