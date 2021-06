Aznar acusa Sánchez de "laminar el crèdit" del Suprem

L'expresident de Govern José María Aznar ha acusat aquest divendres a l'Executiu liderat per Pedro Sánchez de "laminar el crèdit" del Tribunal Suprem amb la concessió d'indults als líders de l' 'Procés' quan a Espanya "hi va haver un cop d'Estat". Després de criticar que ara a més el PNB s'apunti a "tota aquesta festa", ha qüestionat com va arribar el PSOE a el poder el 2004 i 2018.





"És d'aurora boreal realment el que està passant. L'alternativa a tot això és el compliment de la llei, la Constitució i l'Estat de Dret. I és una decisió política dels espanyols que, cansats de ser humiliats, no estan disposats a seguir sent humiliats ", ha avisat Aznar.





José María Aznar @ep





Així s'ha pronunciat en la clausura de el curs de l'Aula de Lideratge 'de l'Institut Atlàntic de Govern i la Universitat Francisco de Vitòria --moderat pel periodista Vicent Vallès-- costat de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la qual ha posat com a exemple de lideratge.





A més, després d'elogiar el seu model basat en la llibertat, Aznar ha assenyalat que les eleccions de el 4 de maig a Madrid han "marcat un camí i és el camí essencial que cal seguir ara". "Això per a Pablo Casado és un gran avantatge", ha proclamat.





AL·LUDEIX A les DECLARACIONS D'EMPRESARIS I BISBES CATALANS





Aznar ha defensat la posició contrària als indults exposada per Pablo Casado, qui al seu judici, va estar "al seu lloc" al Cercle d'Economia Barcelona quan ho va exposar davant dels empresaris catalans.





A més, ha indicat que les declaracions d'aquests empresaris i de "la Conferència Episcopal anomenada tarragoní" són "dies per apuntar", i "per tenir al cap i no oblidar". "Però és que aquí hi va haver un cop d'Estat i hi ha una sentència de Tribunal Suprem. I aquests senyors han estat condemnats per donar un cop d'Estat", ha afirmat, per afegir que ell creu fins i tot que haurien d'haver estat condemnats també per "rebel·lió ", no només sedició i malversació.





Dit això, ha recalcat que l'Executiu de Sánchez s'ha dedicat a Europa a "laminar el crèdit del Tribunal Suprem d'Espanya" i "eliminar el valor jurídic de les sentències que imposa", "actuant en contra del criteri" d'aquest tribunal.





A diferència dels indults concedits en el passat per altres governs, Aznar ha ressaltat que "tots els indults són diferents" però en aquest cas s'està concedint la mesura de gràcia a "uns senyors que estan dient que van a repetir el cop d'Estat ". I s'està donant aquest pas, ha prosseguit, perquè "convé" a Pedro Sánchez a l'ésser els que li "mantenen" al Palau de la Moncloa.





RECORDA COM ARRIBAR EL PSOE A EL GOVERN A 2004 I 2018





Aznar ha subratllat que el PSOE ha arribat a Govern en dues ocasions en circumstàncies "molt especials". L'any 2004, ha prosseguit, ho va fer "utilitzant uns atacs terroristes per intentar afectar la credibilitat de Govern" i, en 2018 a través d'"una moció de censura recolzada per separatistes i exterroristes".





L'expresident ha assegurat que, en "el cas que hi hagi un pla" per construir "un país nou", "amb la història no es fan experiments". "No es construeix un país nou prescindint de l'altra meitat de país, al menys. Impossible. Es destrueix un país", ha alertat, per afegir que si aquest és el camí això està "condemnat a un gran fracàs".





A l'ésser preguntat quina és l'alternativa que proposa el PP a la via de diàleg que ha obert el Govern, Aznar ha ressaltat que "la qüestió consisteix a respectar i complir" tant la llei com l'Estat de Dret.





"Quina és l'alternativa a complir la llei? ¿Incomplir-la? ¿Vostè senyor empresari si l'assalten la seva fàbrica què farà? No anar als tribunals i que no es jutgi els que han assaltat la meva casa o la meva empresa? ", s'ha preguntat.





"ELS EXPERIMENTS, AMB GASOSA"





L'expresident de el Govern ha criticat a més les recents declaracions de el PNB que, al seu entendre, evidencia que "s'apuntava a" tota aquesta festa "al defensar que" es reconegui al País Basc com a nació ", s'estableixi una" relació bilateral amb l' estat ", i que els problemes que hi pugui haver es resolguin" políticament ", cosa que, al seu parer, suposa la" desaparició de l'estat de Dret ".





Després d'insistir que no hi ha altra alternativa que la llei i l'Estat de Dret, ha insistit que "no hi ha llibertat sense llei, sense responsabilitat, sense autoritat i sense seguretat". "Buscar alternatives a això és fer experiments amb el pitjor que es pot fer", per concloure que "els experiments, amb gasosa".