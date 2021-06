Sánchez vol parlar de finançament i inversions i Aragonès d'amnistia i autodeterminació

El president de Govern, Pedro Sánchez, prepara la seva reunió amb el president català, P ere Aragonès, de dimarts que ve amb l'objectiu de començar a treballar de nou a l'Agenda per al Retrobament que ja va plantejar fa més d'un any, i que es compon de propostes sobre inversions, finançament i altres assumptes que responen a reclamacions dins de la legalitat d'anteriors governs catalans.





Així ho ha posat de manifest a preguntes dels mitjans durant la roda de premsa que ha ofert a Brussel·les després de participar en el Consell Europeu, i en què ha defensat que, després d'haver escoltat ia les "proclames" i les "reclamacions d'Aragonès i els partits independentistes que conformen el Govern, ara és moment de posar-se a treballar ja sobre propostes que sí que respectin el pacte constitucional a la taula de diàleg que es reprendrà pròximament.





Pedro Sánchez i Pere Aragonès @ep





"A partir d'aquí podem parlar", ha afirmat, després de recalcar que "el Govern sempre va a salvaguardar el compliment d'aquesta legalitat" i que, per això, en la seva trobada amb Aragonès tornarà a plantejar-li la seva Agenda per al Retrobament, que va elaborar l'Executiu central al febrer de 2020 després de fer "l'exercici de saber quines eren les reclamacions que havien fet els presidents catalans dins de la legalitat".





Aquesta agenda, que Sánchez li va lliurar en persona a l'aleshores president de la Generalitat Quim Torra, va servir de punt de partida per a la taula de diàleg que es va constituir aquest mateix mes de febrer de 2020, amb una primera i única reunió. Sánchez i Aragonès abordaran també en la reunió de dimarts com i quan reprendre aquest fòrum de diàleg.





En aquell document, amb 44 punts, el Govern es comprometia entre altres coses a estudiar les propostes tributàries de la Generalitat; un camí de dèficit "més transitable"; atendre les demandes sobre textos legislatius pendents de recurs o sentència; descentralitzar ajudes i subvencions; negociar la unitat de mercat; incloure en la Llei d'Educació la normativa que afecta el model d'escola catalana i invertir en ferrocarril, ports i el Prat.





En concret, aquella proposta s'estructurava en sis eixos, el primer dels quals es referia al diàleg polític i a la regeneració institucional. En aquest apartat, Sánchez va plantejar ja la necessitat d ' "evitar la judicialització de la política", assumint que les solucions que es busquin a la taula de diàleg hauran de situar-se "en el marc de la llei i el respecte a la seguretat jurídica".





"MOLT A PARLAR I MOLTES DIFERÈNCIES PER RESOLDRE" AMB ARAGONÈS





En la seva compareixença d'aquest divendres, Sánchez ha reconegut que "amb Aragonès hi ha molt a parlar" i "moltes diferències que resoldre", i també ha admès que cadascú té dret a tenir les seves idees ia defensar els seus "proclames", en relació a les aspiracions independentistes d'ERC i Junts i les seves exigències de celebrar un referèndum d'autodeterminació.





No obstant, ha assenyalat que aquestes reclamacions ja són de sobres conegudes per "tots", i que l'objectiu en la nova etapa de diàleg que s'obre amb Catalunya ha de ser treballar en base a propostes que respectin la legalitat, com les que va recollir el Govern en aquesta Agenda per al Retrobament.





"Ja he escoltat les seves proclames i reclamacions, les sabem tots. La democràcia espanyola s'integra, no exclou, respecta totes les idees. L'únic límit que tenim és el pacte constitucional, el respecte a la legalitat, cadascú pot defensar les seves idees dins de l' pacte constitucional ", ha recalcat.





Així mateix, el cap de l'Executiu ha recordat ara que aquesta Agenda per al Retrobament es basa per exemple en les 23 propostes que l'expresident català Artur Mas li va traslladar a Govern en 2014 quan Mariano Rajoy era a Moncloa.





"Vam fer un exercici de veure quines eren les reclamacions que s'ajustaven a la legalitat, com a inversions, finançament, reconeixement d'algunes reparacions, que el Govern d'Espanya durant aquesta legislatura ha anat aplicant, com amb Lluís Companys", ha assenyalat, en referència al declaració de rebuig a la condemna a mort al que va ser president de la Generalitat de 1934 a 1940.





Quant als indults que dimarts va aprovar el Govern per als condemnats pel Procés, Sánchez ha assenyalat que cap líder europeu li ha preguntat durant el Consell per aquest assumpte, el que demostra, segons la seva opinió, que Europa entén que Espanya és capaç de resoldre per si mateixa els seus problemes. "Aquest és el missatge que es trasllada al no plantejar-se aquesta qüestió ni formal ni informalment", ha assegurat.





ARAGONÈS APOSTA PER L'AUTODETERMINACIÓ I L'AMNISTIA





Pere Aragonès ha contestat aquest divendres al president de Govern que en la reunió que mantindran dimarts a La Moncloa (Madrid) vol parlar sobre autodeterminació i amnistia.





Preguntat per les declaracions de Sánchez, Aragonès ha contestat que la reunió de dimarts ha de ser "l'inici d'un procés d'una negociació real per resoldre el conflicte polític", i ha insistit que ell plantejarà l'amnistia i l'autodeterminació com a solucions perquè, segons ell, és el que ha votat més de l'50% de la població catalana.





"Aquest serà el meu plantejament dimarts que ve sense desatendre evidentment altres qüestions també importants, com la gestió fons europeus, en la qual volem tenir un protagonisme clar, com altres qüestions d'actualitat que també ens corresponen", ha argumentat.





Ha sostingut que a la taula de diàleg s'ha de parlar sobre com solucionar el conflicte, i ha apuntat que, si Sánchez vol posar sobre la taula altres qüestions "del dia a dia", això s'ha d'abordar en la Comissió bilateral Generalitat-Estat.





Aragonès ha assegurat que espera que a la reunió de dimarts es comenci a planificar la reactivació de la taula de diàleg i arribar a acords per començar a definir "metodologia i calendari".