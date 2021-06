Com serà el Mobile 2021?

@EP





"La gent em pregunta quin seria l'èxit d'aquesta edició. És molt fàcil: obrir portes dilluns, que la gent entri, i demostrar al món que la covid no ens vencerà". D'aquesta manera ha defensat aquest divendres el conseller delegat de GSMA, John Hoffman, l'edició més peculiar del Mobile World Congres.





I és que falta molt poc perquè Barcelona torni a esdevenir la ciutat mundial de la tecnologia i la telefonia mòbil en un MWC que durarà quatre dies, del 28 de juny a l'1 de juliol. Els protagonistes enguany no seran les grans xifres de visitants ni les del benefici que s'espera, sinó que a causa de la pandèmia, qui prendrà importància serà la indústria local i la presencialitat provocant encara una experiència més "exclusiva".





Conscient del context pandèmic en el qual ens trobem, la GSMA ha preparat un seguit de mesures per fer un congrés segur. Algunes de les noves normes que s'han aplicat són la retirada de les típiques acreditacions físiques, que passen a ser digitals mitjançant l'aplicació MWC2021, o l'obligació de presentar un test d'antígens negatiu cada 72 hores per accedir a la fira. Les proves es poden fer en el mateix recinte firal de La Gran Via, lloc on es desenvolupa tot el congrés, des de primera hora del matí i ja es pot reservar dia i lloc mitjançant la mateixa app.





Aplicació del Mobile/ @Catalunyapress





Un altre gran canvi és la data, que per primera vegada a la història se celebra en estiu. Des de l'any 2006, el congrés s'ha mantingut en el calendari com una cita anual les últimes setmanes de febrer. El MWC no només s'ha hagut d'adaptar en la data sinó que també en el format. El congrés que començarà aquest dilluns serà híbrid, de forma que combinarà actes i estands presencials amb d'altres de virtuals.







UN FORMAT MÉS REDUÏT





El MWC 2021 ocuparà una superfície total d'uns 100.000 metres quadrats, uns 20.000 metres menys que en l'edició del 2019. Així mateix, s'espera que l'afluència de visitants també caigui i que s'arribi als 50.000 a molts estirar. Res a veure amb els 109.000 que van venir fins a Barcelona el febrer de fa dos anys. En la mateixa tendència van les empreses expositores presencials que enguany seran unes 300, 2.000 menys que en l'última edició.







Tot i això, l'organització va anunciar a principis de maig que hi hauria un total de 600 ponents -presencials i en format virtual- i unes 400 startups internacionals com també nacionals i catalanes.





LES MARQUES QUE "HAN CAIGUT" PEL CAMÍ





Des que es va anunciar la realització del Moblie l'any passat, hi ha hagut diferents marques que han anat "baixant del carro" de la presencialitat per sumar-se a l'online. A principis de març, l'empresa de telecomunicacions Ericsson va ser la primera que va dir que no participaria en el MWC per motius de seguretat i per la preocupació per la salut dels clients i treballadors.







A partir d'aquí, un degoteig de marques van anar seguint els mateixos passos que Ericsson i van repensar-se la seva presencialitat. British Telecom, Sony, Nokia, Oracle i Facebook aviat van anunciar que tampoc vindrien a Barcelona. El motiu era el mateix: la seva política de prevenció de riscos i protecció de la salut desaconsella anar a fires presencials fins al menys passat el mes de juny.







Poc després, Cisco es va afegir a la llista de baixes per "la persistent preocupació" de l'empresa arran de la crisi. En un comunicat, la companyia amb seu a Califòrnia lamentava "profundament" no estar present a la fira i assegurava que és "la decisió correcta d'acord amb les actuals circumstàncies".





Va arribar el mes d'abril i les males notícies van continuar en saber que Google també confirmava que no tindria una participació física a Barcelona seguint les seves "restriccions i protocols". El gegant nord-americà va apuntar que, malgrat la seva decisió, continuaria col·laborant "de forma propera" amb la GSMA que "donarien suport mitjançant oportunitats virtuals".





Al maig va ser el torn de Samsung. La companyia sud-coreana va assenyalar que veu "prioritària" la salut i seguretat dels seus treballadors i clients, de forma que s'afegiria al congrés en línia.

Qualcomm i Lenovo també van indicar que només hi serien forma virtual.







L'última gran empresa tecnològica que va dir "adéu" a Barcelona va ser Xiaomi, la marca xinesa que acostuma a presentar les seves grans apostes a la fira, segons expliquen els experts. També en un comunicat, la companyia al·legava que participaria únicament de manera virtual al MWC per "vetllar per la salut i la seguretat de tots els seus empleats, clients, partners i mitjans de comunicació".





Altres marques que han decidit "baixar del carro" de la presencialitat han sigut: Amazon, IBM, Intel, Snapchat, HP, Microsoft, Vodafone, OnePlus i Dell.





LES EMPRESES NACIONALS PRENEN EL PROTAGONISME





Amb la baixa de les empreses internacionals, les startups i companyies catalanes i espanyoles seran les que prendran el protagonisme en aquesta edició.





Red.es ha seleccionat un total de 25 companyies per ocupar el Pavelló d'Espanya, menys de la meitat que hi va haver en l'edició de 2019. Set de les d'aquest any són catalanes: Agile Content, AEInnova, Masvoz, Netrivals, NPAW, Sensing & Control Systems i Vintegris. Una altra empresa que també participarà en el Pavelló d'Espanya serà la fintech londinenca PayXpert, amb seu a Barcelona.





Per la seva banda, la Conselleria de Polítiques Digitals comptarà amb un total de 56 companyies expositores, unes 20 menys que fa dos anys. Entre elles, destaquen Fibracat, Ficufy, Parlem Telecom, Sateliot o Watchman Door. Aquesta zona també inclourà enguany a Ferrocarrils de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals. A més, en el marc del MWC la Generalitat també organitzarà una taula rodona amb Enric Asunción, CEO de Wallbox, una companyia catalana dedicada a la producció i comercialització de carregadors per a cotxes elèctrics que cotitzarà a la borsa de Nova York a partir del tercer trimestre del 2021.





Més enllà d'aquestes dues zones, altres empreses espanyoles que tindran un espai considerable al MWC seran Telefónica, amb un estand de 952 metres quadrats, i Cellnex, amb uns 149,5 metres quadrats. La Mobile World Capital Barcelona, situada al costat de Cellnex, també serà una de les parades imprescindibles durant els quatre dies de saló, amb la presentació dels pilots que desenvolupa durant tot l'any. Aquest any, el 5G i els hologrames seran els temes principals d'aquesta fundació creada per deixar un llegat del Mobile a la ciutat.





Una novetat d'enguany és que dins el MWC també s'organitzarà el 4 Years For Now, l'esdeveniment adreçat a les startups i inversors del sector tecnològic. Serà en aquest espai on també s'hi podran trobar empreses emergents distribuïdes en 3 hubs físics centrants en la indústria 4.0, la connectivitat i la salut.





ELS RUMORS SOBRE LES NOVETATS TECNOLÒGIQUES MUNDIALS





En ser una edició "descafeïnada" les marques no han avançat molta informació sobre la presentació de noves tecnologies que puguin revolucionar el mercat. Per la seva banda Samsung ha anunciat que en el seu esdeveniment online mostrarà "com l'ecosistema Galaxy de dispositius connectats pot oferir a la gent més possibilitats d'enriquir els seus estils de vida".





Pel que fa a Huawei, alguns mitjans especulen que pot presentar el model Huawei P50; Lenovo s'espera que ensenyi nous ordinadors portàtils o altaveus intel·ligents; la xinesa Honor apostaria per fer públics nous models d'smartphone, com la nova sèrie Honor 50, smartwatches o auriculars sense fil.





Sony, segons asseguren els mitjans experts, és de les habituals en fer sorpreses al MWC, de forma que pot ser que presenti un Xperia 1 III Compact, així com un mòbil Ultra. Finalment, Nokia podria anunciar el Nokia 10, que arribaria amb el processador Snapdragon 888, i possiblement amb una càmera selfie situada sota la pantalla.