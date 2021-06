Ja es pot visitar al Museu Tresor de la Catedral de Girona, després de la seva remodelació

@EP





El Museu Tresor de la Catedral de Girona ha inaugurat aquest divendres la seva remodelació després d'estar tancat per al públic des d'octubre de l'any passat, segons ha informat la catedral en un comunicat.





El bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha fet la primera visita oficial a les renovades instal·lacions del museu, acompanyat del president del Capítol de la Catedral de Girona, Jaume Julià, la delegada de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.



La necessitat de canviar d'ubicació el Tapís de la Creació per millorar la seva observació va ser el que va originar la remodelació, que ha acabat per renovar a fons l'equipament i el discurs museístic, millorant el seu aspecte pedagògic i ajudant a entendre la funció de cada peça.





El treball s'emmarca en el projecte TAPIS 3.0, i s'ha centrat en la confortabilitat i òptima experiència del visitant en el recorregut, millorant l'accessibilitat i presentant les peces exposades de manera que es pugui "gaudir i aprendre" d'elles.





LA CATEDRAL GUANYA UNA SALA





El Tresor de la Catedral ha guanyat més una sala, la Cambra Tresor de la Torre Cornèlia, on s'exposen les peces més significatives i valuoses de l'aixovar litúrgic. El museu compta també amb un atri on abans hi havia la botiga de souvenirs, que serà el punt inicial de la vista que ara es farà de forma lineal.





Una altra de les novetats destacades és la reducció en un 50% de les peces de l'exposició permanent, així com l'habilitació d'una plataforma virtual de consulta de les peces de l'equipament que entrarà en funcionament al juliol. Segons l'arquitecte responsable de la redacció i execució del projecte, Josep Vilanova, la intervenció ha "dignificat l'espai" .La Catedral de Girona i la Basílica de Sant Feliu també reobriran les seves visites aquest divendres després de la seva suspensió per la pandèmia.