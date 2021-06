Barcelona i Girona, entre les ciutats amb la taxa d'escombraries més cares a Espanya

Escombraries en un abocador @ep





Els Ajuntaments són responsables de la recollida i neteja de les escombraries, així com del posterior tractament i reciclatge de les deixalles, una tasca cada vegada més complexa. La taxa d'escombraries, un tribut associat a la prestació d'aquests serveis, s'ha generalitzat: en l'actualitat, gairebé totes les grans ciutats o capitals de província a Espanya cobren una taxa d'escombraries. Però hi ha grans diferències en l'import d'aquesta taxa: així ho hem vist en anteriors estudis i segons ha comprovat OCU, encara persisteixen.





OCU - Taxa d'escombraries per ciutats per a un habitatge estàndard de 95m2 @ep





Mentre un espanyol resident a Sòria paga 27,60 euros anuals com a taxa d'escombraries, un ciutadà de Barcelona arriba a pagar 156,65 euros, i un de Girona 165,20. Les ciutats amb la taxa d'escombraries més cara d'Espanya són Jerez de la Frontera (174,77 euros) i Sant Sebastià (194,16 euros).





Com es calcula?





Hi ha moltes maneres de calcular l'import de les taxes d'escombraries.







- Tarifa única. En bastants ciutats de l'estudi, totes les llars paguen el mateix, hi ha una taxa fixa.





- Segons carrer. En altres casos, la categoria fiscal del carrer en què estigui la llar determina també el que paga d'escombraries, en la majoria de casos sense importar la seva mida o altres variables.





- Per metres quadrats. En poques ciutats (Vitòria o Alacant, per exemple), la quota varia en funció de la mida de l'habitatge, més que de barri.





- Pel valor cadastral. En altres llocs depèn del valor cadastral, determinat a intervals.

En altres ciutats cobren segons el consum d'aigua.





- Altres llocs valoren també altres factors, com la periodicitat de recollida, per exemple.





A més, s'apliquen bonificacions a la taxa per motius també diversos: per tenir pocs ingressos, per estar aturat, per ser pensionista o discapacitat, per ser família nombrosa ...







Un sistema que s'ha de millorar





És comprensible que un servei cada vegada més complex requereixi un cost, però d'altres coses no ho són, i així ho manifesta OCU:





L'organització critica les grans diferències entre ciutats, així com l'arbitrarietat en el càlcul. A més no hi ha una clara correspondència entre el preu i la satisfacció amb la neteja general de la ciutat. No es fomenten generalment les bones pràctiques mediambientals, com l'ús de punts nets o el compostatge.