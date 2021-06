Rull avisa que els impulsors de l'1-O no renunciaran a la Independència tot i els indults

@EP





L'exconseller Josep Rull ha defensat que el Govern ha atorgat els indults als impulsors de l'1-O per evitar un eventual "estirada d'orelles a la justícia espanyola" per part de Consell d'Europa i del Tribunal Europeu de Drets Humans (TDHE).





En una entrevista a Rac1 ha considerat que amb els indults el Govern "ha volgut protegir al seu poder judicial" perquè, diu, la cúpula del poder judicial i el Tribunal Constitucional (TC) no són homologables en l'àmbit europeu.





L'exconseller ha assegurat que els impulsors de l'1-O no renunciaran a la independència després del seu pas per la presó i que seguiran treballant en aquesta direcció amb convicció i rotunditat: "Entrem independentistes i vam sortir independentistes amb més força i més convicció".





Per a ell, el fet que els indults estiguin condicionats pretén vulnerar els líders de l'1-O i reduir la seva voluntat de continuar fent política, per això ha afirmat que insistirà a aconseguir la independència i que ho farà de manera "pacífica i democràtica".





Ha recordat que malgrat estar inhabilitat fins a 2028, continuarà defensant els seus ideals, militant en Junts, "fent política, explicant el que penso i anant on se'm demani per explicar aquest procés, que ha valgut la pena", tot i que no ha especificat si li agradaria formar part d'un altre Govern quan pugui tornar a exercir.





Preguntat per si voldria formar part de la taula de diàleg entre Generalitat i Govern, ha dit sentir-se molt escèptic sobre aquesta trobada i ha defensat que per desjudicialitzar la situació "el que ha de fer l'Advocacia de l'Estat és retirar-se de l'acusació" en la causa del procés independentista.