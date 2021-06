Bit2Me Pay és el nou 'bizum' de les monedes digitals

@EP





Les monedes digitals han entrat amb molta força i cada vegada s'aposta per normalitzar-les més i que entrin en les nostres vides. Aquestes monedes són molt volàtils i poden estar a un preu molt elevat i al següent baixar de manera estrepitosa.





No obstant això, per a poder-les normalitzar, s'ha creat Bit2Me Pay que és un mecanisme que permet enviar i rebre moneda digital, fins i tot entre usuaris de la plataforma i particulars que no ho siguin. Per poder limitar els enviaments, ara mateix només es poden fer 25 transaccions al dia i que no superin els 2.000 euros de valor.





Aquesta nova manera d'intercanviar moneda digital ha arribat en un moment baix. El bitcoin ha perdut una mica de valor en les últimes setmanes i a Ethereum li ha passat alguna cosa semblant. Aquest mercat segueix fluctuant molt en els seus valors, així que els números vermells estan sent una constant entre els actius digitals.